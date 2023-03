Pai morre e filha fica gravemente ferida após avião cair sobre casas em Belo Horizonte

Um homem morreu e uma mulher está gravemente ferida após um avião de pequeno porte cair sobre casas em Belo Horizonte no início da tarde deste sábado, 11. As vítimas são pai e filha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o monomotor era ocupado somente pelas duas vítimas, com o homem pilotando a aeronave, e caiu sobre duas residências no bairro Jardim Montanhês, próximo ao aeroporto Carlos Prates, que costuma receber aviões menores na capital mineira.

Ainda segundo a corporação, não houve feridos nas casas atingidas nem incêndio ou explosão no local do acidente. A Defesa Civil foi acionada para avaliar os imóveis.

Avião monomotor caiu sobre casas em Belo Horizonte Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros MG

Após a queda, as vítimas ficaram presas às ferragens do veículo e foram socorridas desacordadas e com múltiplos traumatismos. Elas foram levadas para o Hospital João XXIII.

De acordo com familiares ouvidos pelo Estadão, o piloto e médico José Luiz Oliveira não resistiu aos ferimentos e morreu. Sua filha Jéssica Oliveira está em estado gravíssimo.

Oliveira é oftalmologista e sócio de um hospital em Governador Valadares, interior de Minas. De acordo com informações preliminares, ele teria passado a manhã na fazenda da família, em Abaeté, e retornava a Belo Horizonte quando o acidente ocorreu.

Continua após a publicidade

O Corpo de Bombeiros informou que peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) seguirão para o local para iniciar as investigações sobre o que teria motivado o acidente.

Paraquedas salva ocupantes de outra aeronave com problemas em Minas

Também neste sábado, outro acidente com um avião foi registrado em Minas. Uma aeronave teve de fazer um pouso forçado em região de mata de Sabará, na Grande BH, após problemas operacionais.

O piloto acionou um paraquedas, o que amorteceu o impacto da queda e fez com que nenhum passageiro ou tripulante se ferisse. O veículo era ocupado por seis pessoas, incluindo uma criança de três anos e um bebê de três dias.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto relatou perda de potência do motor da aeronave. Após identificar o problema, ele avisou aos órgãos de controle sobre o pouso de emergência e acionou o sistema de paraquedas do avião, “crucial na preservação da saúde das vítimas”. O Cenipa também vai investigar o episódio.

Paraquedas amorteceu queda do avião Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros MG





Continua após a publicidade