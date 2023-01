Papa defende castidade na luta contra aids na África

Atualizada às 18h33

VATICANO - O papa Francisco elogiou nesta segunda-feira, 7, os membros da Igreja "que se esforçam para educar as pessoas sobre responsabilidade sexual e castidade", como forma de prevenir a epidemia do vírus HIV na África.

O pontífice discursou para bispos da Tanzânia, presentes no Vaticano.

A fala de Francisco vai contra a ação de profissionais de saúde que têm defendido o uso da camisinha como uma importante arma na luta contra a aids no continente.

Bento XVI. Em 2010, o então papa Bento XVI também tratou do tema. Na época, o pontífice afirmou que camisinha não é uma solução moral para controlar a aids. No entanto, acrescentou que, em alguns casos, como os de prostitutos, o uso pode representar um passo para assumir responsabilidade "com o objetivo de reduzir o risco de infecção".

O posicionamento de Bento XVI foi elogiado por membros da Igreja Católica e autoridade de combate à aids em todo o mundo.