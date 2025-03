Papa ‘descansou bem’, mas voltou a utilizar ventilação mecânica não invasiva, diz Vaticano

O papa Francisco “descansou bem” após retomar a ventilação mecânica não invasiva para dormir durante a noite, informou o Vaticano na manhã desta quarta-feira, 5. Ele continua recebendo tratamento para pneumonia bilateral.

No boletim vespertino publicado na terça-feira, 4, sobre o estado de saúde do pontífice de 88 anos, a Santa Fé afirmou que sua condição era “estável” — que é como permanece nesta manhã — e que “não teve (novos) episódios de insuficiência respiratória nem broncoespasmo”, como havia ocorrido no dia anterior. Mas seu prognóstico segue reservado, o que significa dizer que Francisco ainda não está fora de perigo.

Francisco permaneceu estável durante a terça-feira, 4. Na segunda, 3, o pontífice apresentou dois novos episódios de insuficiência respiratória aguda. Foto: Clayton De Souza/Estadão

Internado há 20 dias, na segunda-feira, 03, o pontífice apresentou dois novos quadros de insuficiência respiratória aguda quando a equipe médica retirou “grandes quantidades” de muco acumulado de seus pulmões, o que causou um novo episódio de broncoespasmo.

Em seu período internado, Francisco teve insuficiência renal leve, precisou de transfusão de sangue, além de vários episódios de insuficiência respiratória. /Com informações da AP e AFP