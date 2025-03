Papa ‘dormiu a noite toda’ e ‘descansa’ após novo episódio de broncoespasmo, diz Vaticano

O quadro de saúde do santo padre era considerado estável desde o último sábado, 1.º; com a recaída, os médicos não indicaram a continuidade da melhora, mas sugeriram que as crises já passaram.

A insuficiência respiratória obrigou Francisco a voltar a usar ventilação mecânica não invasiva para respirar. Ele está internado há 19 dias para o tratamento de uma pneumonia bilateral, que tem provocado a formação de secreção em seus pulmões, mas exames laboratoriais não apontaram sinais de novas infecções. /COM AP e AFP