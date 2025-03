Papa Francisco agradece orações de fiéis pela sua saúde: “Eu também rezo por vocês”

O papa Francisco agradeceu às orações dos fiéis da Igreja Católica pela sua recuperação em texto divulgado à imprensa e publicado pelo Vaticano no início da tarde deste domingo, 9.

Conforme o último boletim divulgado nesta tarde sobre a saúde do pontífice, seu quadro é estável após leve melhora das condições clínicas. Ele segue internado, realizando terapias respiratórias e mantendo uma dieta balanceada, diz o Vaticano. De acordo com a Santa Sé, Francisco participou "espiritualmente" da oração do Angelus deste domingo, como tem feito nas últimas semanas, diretamente do seu apartamento no décimo andar do Hospital Gemelli, em Roma, onde está internado com pneumonia bilateral desde 14 de fevereiro.

“Obrigado a todos do fundo do meu coração! Eu também rezo por vocês”, escreveu o papa no texto divulgado à imprensa. Além disso, mencionou e agradeceu aos médicos que têm cuidado dele e os voluntários que trabalham pelos mais vulneráveis em todo o mundo. “Experimento a atenção do serviço e a ternura do cuidado, em particular por parte dos médicos e agentes de saúde, a quem agradeço do fundo do coração”.

“Em nossas sociedades, demasiadas subjugadas às lógicas do mercado, onde tudo corre o risco de estar sujeito ao critério do interesse e à busca do lucro, o voluntariado é profecia e sinal de esperança, porque testemunha a primazia da gratuidade, da solidariedade e do serviço aos mais necessitados”, escreveu Francisco.

O Vaticano fala em “melhora gradual leve” das condições de saúde de Francisco. De acordo com a Santa Sé, ele está respondendo bem aos tratamentos de fisioterapia, entre outros. “Mesmo assim, seu quadro clínico geral permanece complexo e o prognóstico, reservado”.

Papa Francisco está internado desde 14 de fevereiro para tratar uma infecção pulmonar e complicações. Foto: Tiziana Fabi/AFP

Em seu comunicado neste domingo, o papa também lembrou do início da Quaresma na última quarta-feira, 5, e pediu pela paz e caridade, especialmente nos locais que hoje enfrentam guerra, citando Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano e em Myanmar, no Sudão, na República Democrática do Congo e na Síria.

“Juntos, continuamos a invocar o dom da paz”, disse Francisco. “Iniciamos a Quaresma, o itinerário penitencial de quarenta dias que nos chama à conversão do coração e nos conduz à alegria da Páscoa. Esforcemo-nos para que seja um tempo de purificação e renovação espiritual, um caminho de crescimento na fé, na esperança e na caridade”.

“Fiquei sabendo com preocupação sobre a retomada das violências em algumas áreas da Síria: espero que cessem definitivamente, no pleno respeito de todos os componentes étnicos e religiosos da sociedade, especialmente dos civis”, afirmou o chefe da Igreja Católica./Com informações de AP e Vatican News