Papa Francisco alerta sacerdotes contra vício em pornografia: ‘O diabo entra por ali’

Mundo cada vez mais ‘violento’ e ‘belicoso’ preocupa o Papa, que pede ‘unidade’

Declarações foram feitas durante comemoração do centenário do fundador do movimento leigo Comunhão e Libertação; pontífice frisou que ‘unidade não significa uniformidade’ e pediu aos membros que não tenham ‘medo de confrontos ao longo do caminho’