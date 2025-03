Papa Francisco está estável, sem novos episódios de insuficiência respiratória aguda, diz Vaticano

O estado de saúde do papa Francisco continua “estável”, sem novas crises respiratórias, de acordo com o Vaticano nesta terça-feira, 4, um dia após a recaída do pontífice argentino de 88 anos que está internado há 19 dias.

“A condição clínica do Santo Padre permaneceu estável hoje. Ele não apresentou episódios de insuficiência respiratória nem broncoespasmo. Ele permaneceu apirético, sempre alerta, cooperando com a terapia e orientado”, diz o boletim médico.

Papa Francisco durante missa solene na Basílica de São Pedro, no Vaticano, antes de sua internação Foto: Filippo Monteforte/AFP

O comunicado da Santa Sé informa que o "prognóstico permanece reservado", ou seja, o estado de saúde do paciente é grave e exige cuidados intensivos e especiais; a evolução é incerta. O boletim destaca que Francisco não teve novos episódios de insuficiência respiratória aguda nem broncoespasmo (dificuldade aguda de respirar que pode provocar vômito). Ontem, segunda-feira, o papa havia sofrido dois episódios de insuficiência respiratória aguda.

A mensagem do Vaticano diz ainda que a ventilação mecânica não invasiva será retomada até amanhã de manhã. Trata-se de uma máscara colocada no rosto do paciente, que empurra o ar para os pulmões e facilita a respiração.

Internado desde 14 de fevereiro por causa de uma pneumonia bilateral que provocou a formação de secreção em seus pulmões. Exames laboratoriais não apontaram sinais de novas infecções.

Nos últimos dias, o pontífice vem alternando períodos de recuperação com episódios agudos de insuficiência respiratória. Na sexta-feira, 28, o pontífice havia sofrido com broncoespasmos.

No sábado e domingo, dias 1 e 2, Francisco não havia apresentado esses episódios de insuficiência respiratória aguda. O problema parece ter retornado nesta segunda-feira, quando Francisco apresentou dois novos episódios. Na ocasião, a equipe médica retirou grande quantidade de muco acumulado de seus pulmões.

Essa internação, a quarta e mais longa desde 2021, gera preocupação pelos problemas prévios que fragilizaram a saúde de Jorge Bergoglio nos últimos anos: cirurgias no cólon e no abdômen, além de dificuldades para caminhar. /Com informações de AP e AFP