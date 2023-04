Papa Francisco deixa de participar pela 1ª vez da Via Sacra do Coliseu de Roma; entenda o motivo

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco, de 86 anos, cancelou a sua presença na Via Sacra na noite desta Sexta-Feira Santa, 7, no Coliseu de Roma, devido às baixas temperaturas registradas na capital italiana, conforme informou o Vaticano.

“Devido ao intenso frio destes dias, o papa Francisco seguirá esta noite a Via Sacra de sua residência em Santa Marta (no Vaticano)”, afirmou.

A decisão foi tomada para proteger a saúde do pontífice, que esteve internado na semana passada, já que a Via Sacra é noturna e acontece ao ar livre em frente ao famoso monumento romano com a presença de fiéis e turistas de todo o mundo.

Uma onda de frio incomum para este período do ano atingiu a capital romana por alguns dias, com temperaturas que não ultrapassam os 10°C à noite.

Por outro lado, o jesuíta argentino presidirá um culto interno horas antes na Basílica de São Pedro.

Papa Francisco abençoa uma jarra de óleo durante ato na Basílica de São Pedro, no Vaticano, na quinta-feira, 6. Foto: Andrew Medichini/AP

Desde sua eleição em 2013, Francisco participou em todas as ocasiões da Via Sacra em Roma, um dos destaques da Semana Santa, que marca a morte de Cristo, segundo o relato do Evangelho.

Organizada desde 1964 no anfiteatro romano, especialmente iluminado para a ocasião, a Via Crúcis deixou de ser celebrada naquele local apenas em 2020 e 2021, em razão da pandemia do coronavírus.

Jorge Mario Bergoglio, que tem problemas de saúde e usa cadeira de rodas para se locomover devido a dores no joelho, ficou três dias internado na semana passada, em Roma, com bronquite infecciosa, alimentando especulações sobre sua possível renúncia.

Desde que recebeu alta do hospital no sábado passado, 1º, ele participou de várias cerimônias públicas no Vaticano, incluindo a missa de Domingo de Ramos, 2, e da audiência geral semanal na quarta-feira, 5.

Na quinta-feira, 6, lavou os pés de 12 jovens detidos em uma prisão em Roma para praticar o tradicional rito de lavar os pés dos marginalizados.

No domingo de Páscoa, 9, ele deve presidir a missa na Praça de São Pedro e dar a tradicional bênção Urbi et Orbi (à cidade e ao mundo), além de ler a tradicional mensagem sobre os problemas do mundo. /AFP