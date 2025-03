Papa Francisco disse que passa por ‘período de provação’ com saúde frágil, em mensagem do Angelus

O papa Francisco disse neste domingo, 16, que “passa por um momento de provação” com um físico “frágil”, na sua mensagem por ocasião da oração do Angelus, como tem feito nas últimas semanas, diretamente do seu apartamento no décimo andar do Hospital Gemelli, em Roma, onde está internado com pneumonia bilateral desde 14 de fevereiro.

“Enquanto passo por um momento de provação, junto-me a muitos irmãos e irmãs doentes: frágeis, neste momento, como eu”, escreveu o jesuíta argentino de 88 anos, que se recupera no Hospital Gemelli, em Roma, de uma pneumonia bilateral.

Papa Francisco na Audiência Geral. Foto: Divulgação/Vaticano - 12/02/2025

PUBLICIDADE “O nosso físico é fraco, mas, mesmo assim, nada pode impedir-nos de amar, de rezar, de nos doarmos, de estarmos presentes uns para os outros”, acrescentou o pontífice, que, desde a sua hospitalização, não apareceu em público nem teve imagens divulgadas. O último relatório médico, divulgado na noite de sábado, 15, pela Santa Sé, indicava que o seu estado de saúde permanecia “estável”, mas que ainda precisava de continuar a terapia no hospital, apesar da sua “melhora gradual”. No mesmo dia, ele aprovou a retomada do seu projeto de reforma sobre o futuro da Igreja.

Desde a sua última recaída grave, registada em 3 de março, o seu estado melhorou gradualmente e na segunda-feira passada, 10, o seu prognóstico já não era reservado, mas os médicos ainda não determinaram uma data de alta.

O Vaticano aponta para uma recuperação lenta. A sua hospitalização é a quarta e mais longa nos seus 12 anos de pontificado e levanta preocupações sobre a continuidade do Santo Padre dos católicos, que nos últimos tempos se recusou a renunciar como o seu antecessor Bento XVI em 2013.

Demonstrações de apoio se sucedem com orações em todo o mundo. O primeiro papa latino-americano reiterou, neste domingo, a sua gratidão às pessoas que rezam pela sua saúde e ao pessoal médico que cuida dele.

Na entrada do hospital, dezenas de crianças de grupos escoteiros católicos gritavam “papa Francisco, papa Francisco!”, enquanto seguravam nas mãos balões amarelos e brancos, as cores do Vaticano. “Obrigado, queridos filhos! O papa ama-vos e espera sempre encontrá-los”, acrescentou Jorge Bergoglio na sua mensagem.

O pontífice não deixou de pedir aos fiéis que continuem a rezar pela paz, especialmente nos países feridos pela guerra: a martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão e República Democrática do Congo. /Com informações da AFP.