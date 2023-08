Papa Francisco diz que mulheres trans ‘são filhas de Deus’

O papa Francisco voltou a dar sinais de abertura para a comunidade LGBTQIA+ e disse que as transexuais também são “filhas de Deus”.

A declaração foi dada em entrevista à revista espanhola Vida Nueva, concedida antes de sua viagem a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e divulgada nesta sexta-feira, 4, segundo a agência italiana ANSA.

Na conversa, o papa lembrou da primeira vez que recebeu um grupo de mulheres transexuais no Vaticano. “Elas saíram chorando, dizendo que eu havia dado a mão a elas, um beijo. Como se eu tivesse feito algo excepcional com elas. Mas são filhas de Deus! Ele gosta de você assim”, lembrou Francisco.

O líder católico ainda acrescentou que “Jesus ensina a não colocar limites” e que a Igreja Católica precisa se manter aberta, conforme a agência italiana ANSA.

Papa Francisco em viagem a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Foto: Gregorio Borgia/AP

“Dialogar com todos é algo que Jesus nos ensinou. E digo mais: quando alguém se fecha ao diálogo, é sinal de fraqueza. Se a Igreja não tem isso que Jesus ensinou, não é Igreja. Todos têm de se sentir escolhidos”, ressaltou o pontífice.

No fim de julho, o papa já havia dito no podcast oficial do Vaticano que “Deus nos ama como somos”, em resposta a uma pergunta de uma pessoa transexual, de acordo com a agência italiana ANSA.

Embora considere a homossexualidade um pecado, Francisco defende o acolhimento de todos dentro da Igreja, posição que já lhe rendeu críticas e até acusações de heresia por parte de alas ultraconservadoras do clero.

Viagem para a Argentina

O papa Francisco viajará para Argentina no próximo ano, depois das eleições presidenciais, e não descarta ir também ao Uruguai, além de ter em mente a possibilidade de visitar o Kosovo, segundo o pontífice afirmou também na entrevista publicada pela revista espanhola Vida Nueva.

“Posso confirmar que (para a Argentina) está no programa. Veremos se isso pode ser feito assim que o ano eleitoral terminar. Terminadas as eleições, pode ser feito”, declarou Francisco, sem especificar datas.

O pontífice havia anunciado há alguns meses que pretendia viajar ao seu país natal e alguns meios de comunicação antecipam que a visita poderá ocorrer nos primeiros meses de 2024, possivelmente em abril, e que, além da Argentina, o papa visitaria o Uruguai, uma possibilidade que Francisco deixou no ar.

“Neste momento só penso na Argentina e talvez no Uruguai. Já houve várias tentativas antes, mas as eleições frustraram a visita”, declarou o papa à revista religiosa espanhola.

Além disso, quando questionado sobre o seu calendário de viagens para além das anunciadas oficialmente, ele revelou que poderá ir ao Kosovo e que não pretende visitar nenhum grande país da Europa “até acabar com a visita aos pequenos”.

“Estamos trabalhando em Kosovo, mas não está definido”, afirmou. Francisco, de 86 anos e recém-operado de uma hérnia, está neste momento em Lisboa para participar da Jornada Mundial da Juventude, onde cumprirá uma intensa agenda, apesar das dificuldades em andar devido a dores no joelho, que o obrigam a usar cadeira de rodas.

Depois de Lisboa, Francisco seguirá para a Mongólia, de 31 de agosto a 4 de setembro, enquanto poucas semanas depois, de 22 a 23 de setembro, viajará a Marselha, no sul da França, para participar dos Encontros do Mediterrâneo, com a presença de prefeitos e bispos da região, e também se reunirá com o presidente francês, Emmanuel Macron. /EFE