Papa Francisco interrompe audiência para falar no celular

CIDADE DO VATICANO - As audiências gerais do Vaticano às quartas-feiras são muitas vezes oportunidades para pessoas comuns obterem acesso raro ao papa Francisco, e a reunião desta semana não foi diferente: um grupo de católicos LGBTQ+ conseguiu uma foto papal, e vítimas de abuso do clero da Alemanha que pedalaram para Roma entregaram a Francisco uma carta exigindo uma melhor resposta da Igreja Católica à crise.

No meio, Francisco interrompeu os procedimentos na Praça de São Pedro para atender uma ligação de celular. O Vaticano não forneceu nenhuma informação sobre o conteúdo da ligação.

Francisco atendeu o telefone celular durante audiência com fiéis na Praça de São Pedro Foto: Andrew Medichini/AP

Membros do grupo LGBTQ+ Mosaiko disseram que queriam visitar Francisco na audiência desta quarta-feira para enviar uma mensagem de inclusão e unidade no Dia Internacional Contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia.

“O apelo que queremos fazer ao papa Francisco é para que a igreja finalmente nos receba”, disse Tiziano Fani Braga, coordenador do grupo, após a audiência. “Tentamos ser parte integrante da igreja, como todos os crentes, sem discriminação, e lutar contra toda discriminação.”

Também na praça estavam 15 vítimas de abuso sexual do clero e seus companheiros que deixaram Munique em 6 de maio em uma peregrinação de bicicleta a Roma. Eles estão tentando chamar a atenção para uma campanha para mudar a forma como a Igreja Católica lida com padres que estupram e molestam crianças e adultos vulneráveis, e como ela cuida das vítimas.

O grupo entregou uma carta a Francisco instando-o a “fazer tudo ao seu alcance para garantir que em todos os cantos da Igreja universal a questão do abuso sexual e espiritual seja vista, abordada e evitada por meio de medidas preventivas apropriadas”. / The Associated Press