Papa Francisco passou por noite tranquila e está descansando, diz Vaticano

O papa Francisco, hospitalizado com pneumonia dupla, passou uma noite “tranquila”, informou o Vaticano nesta quinta-feira, 6, horas após informar que seu estado era estável, embora seu quadro clínico permanecesse “complexo”.

“A noite foi tranquila. O papa ainda está descansando”, disse a Santa Sé em uma breve declaração pela manhã sobre o jesuíta argentino de 88 anos, que está hospitalizado no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro.

Papa está internado desde o dia 14 de fevereiro em Roma Foto: Eduardo Nicolau/Estadão

PUBLICIDADE O líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo foi hospitalizado com bronquite, que levou a uma pneumonia dupla, e desde então sofreu várias crises respiratórias, a última delas na segunda-feira. O último relatório médico, divulgado na noite de quarta-feira, indicou que o pontífice não sofreu novas recaídas e alternava “repouso e trabalho”.

Publicidade

Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, levanta preocupações sobre problemas anteriores que enfraqueceram sua saúde nos últimos anos: operações no cólon e no abdômen e dificuldades para caminhar.

O papa também não fez nenhuma aparição pública nem nenhuma imagem sua foi divulgada desde 14 de fevereiro, reacendendo dúvidas sobre sua capacidade de exercer suas funções como sumo pontífice.

Francisco, que recentemente descartou a ideia de renunciar como fez seu antecessor Bento XVI em 2013, esteve ausente da missa principal de imposição das cinzas na quarta-feira, que marca o início da Quaresma.

Este ritual ativou a contagem regressiva de quarenta dias para a Páscoa, o feriado mais importante do calendário católico, e ainda não se sabe se o pontífice, que recebeu as cinzas no hospital, ainda estará hospitalizado até lá. /AFP