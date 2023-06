Papa Francisco realiza exames em hospital de Roma dois meses após internação

O papa Francisco, de 86 anos, passou brevemente pelo Hospital Agostino Gemelli, em Roma, na manhã desta terça-feira, 6, no fuso horário italiano, para a realização de exames, dois meses após se recuperar de uma bronquite infecciosa que levou sua internação na mesma rede médica em 29 de março. O pontífice já se encontra novamente no Vaticano.

Ultimamente, Francisco tem tido uma agenda lotada, com várias audiências todos os dias Foto: Andrew Medichini/AP/22-02-2023

Conforme a agência de notícias Ansa, testemunhas no portão Perugino do Vaticano, uma das principais entradas para a Cidade-Estado, disseram à Associated Press (AP) que Francisco voltou ao Vaticano pouco depois e cumprimentou os guardas como de costume.

Papa Francisco passou brevemente pelo Hospital Agostino Gemelli, em Roma, na manhã desta terça-feira, 6, no fuso horário italiano, para a realização de exames. Foto: Raül Martínez Mendo/EFE

No fim de março, ele passou três dias internado no Hospital Agostino Gemelli. Na ocasião, o pontífice teve alta médica no dia 1º de abril. Inicialmente, o Vaticano disse que o papa havia feito exames agendados, mas Francisco revelou mais tarde que sentiu dores no peito e foi levado às pressas para o hospital, onde foi diagnosticado com bronquite infecciosa. Ele recebeu tratamento antibiótico. Na saída do hospital, brincou com os jornalistas: “Ainda estou vivo, não tive medo.”

O papa argentino teve parte de um pulmão removido quando era jovem. Ele também sofre de dor no nervo ciático e usa cadeira de rodas e andador há mais de um ano por causa de ligamentos tensos no joelho.

Ultimamente, Francisco tem tido uma agenda lotada, com várias audiências todos os dias. O Vaticano confirmou recentemente que o mês de agosto será cheio de viagens, quando a Santa Sé e a Itália geralmente estão de férias, com uma visita de quatro dias a Portugal na primeira semana de agosto e uma viagem igualmente longa à Mongólia a partir de 31 de agosto.

O Vaticano divulgou ainda nesta terça-feira o itinerário planejado para a visita de Francisco a Portugal para os eventos da Jornada Mundial da Juventude, entre 2 e 6 de agosto.

Segundo a AP, o itinerário confirma uma agenda tipicamente preenchida que inclui todas as reuniões protocolares de uma visita oficial de Estado, mais vários eventos com jovens e uma viagem de um dia ao Santuário mariano de Fátima.

O próximo compromisso público de Francisco, se confirmado, será sua audiência geral semanal nesta quarta-feira, 7, na Praça de São Pedro. /AP