Papa Francisco reza pela alma de Bento XVI em primeira aparição pública de 2023 no Vaticano

O Papa Francisco orou neste domingo, 1º, em homenagem a Bento XVI, e novamente expressou gratidão por uma vida inteira de serviços de seu antecessor à Igreja Católica, um dia após a morte do papa emérito. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, receberá o caixão de Bento XVI a partir de segunda-feira, 2. Espera-se que milhares de fiéis compareçam para prestar homenagens em um rito de despedida que terá duração de três dias.

O pontífice emérito morreu na manhã de sábado, 31, aos 95 anos, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Nos últimos dias, a Santa Sé já havia informado que ele estava com a saúde frágil, por causa da idade avançada, e o papa Francisco havia pedido orações por ele.

Neste domingo, o corpo de Bento XVI estava sobre um caixão cor de vinho na capela do mosteiro, vestido com uma mitra, e uma vestimenta vermelha semelhante a um manto. Um rosário foi colocado em sua mão. Atrás dele, visível em fotos divulgadas pelo Vaticano, estava o altar da capela e uma árvore de Natal decorada.

Neste domingo, 1, o serviço de mídia do Vaticano divulgou a imagem do corpo do Bento XVI em capela do Vaticao Vatican Media via AP Foto: AP / AP

Francisco interrompeu, neste domingo, brevemente a leitura de sua homilia, com ênfase na esperança e na paz, para rezar em voz alta por Bento XVI. “Hoje confiamos à nossa Mãe Santíssima, nosso amado Papa Emérito Bento XVI, para que ela o acompanhe em sua passagem este mundo para Deus”, disse ele.

O papa fez mais comentários sobre o pontífice aposentado quando ofereceu saudações de Ano Novo a milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro. Referindo-se a Maria, Francisco disse que “nesta hora, invocamos sua intercessão, em particular pelo Papa Emérito Bento XVI, que ontem de manhã deixou este mundo”. “Vamos nos unir todos juntos, com um só coração e uma só alma, para dar graças a Deus pelo dom deste fiel servidor do Evangelho e da Igreja’', disse Francisco, falando de uma janela do Palácio Apostólico aos peregrinos e turistas.

Os ritos de despedida do papa emérito começarão na segunda, quando o corpo do pontífice alemão ficará exposto em na capela da Basílica de São Pedro a partir das 9h do horário local (5h no horário de Brasília) para que os fiéis possam se despedir. A basílica permanecerá aberta por dez horas, mas esse período aumentará na terça-feira e na quarta-feira, para que os fiéis possam passar diante do corpo do papa falecido.

Na quinta-feira, às 5h30, no horário de Brasília, Francisco presidirá o funeral na Praça de São Pedro, na presença de fiéis e delegações oficiais da Itália e do país de origem de Bento XVI, a Alemanha. Em seguida, o corpo do pontífice emérito será sepultado na cripta sob a Basílica de São Pedro, onde muitos outros pontífices da história milenar da Igreja Católica também estão sepultados. A intenção é que a despedida seja solene mas sóbria, respeitando o desejo expresso de Bento XVI.

Papa Francisco durante a missa de Ano Novo na basílica de São Pedro, no Vaticano AP Foto/Andrew Medichini Foto: AP / AP

O rito fúnebre suscitou grande interesse, uma vez que o Vaticano ainda não regulamentou um protocolo a ser seguido em caso de a morte de um “papa emérito”, já que Bento XVI foi o primeiro em desistir desde a época de Gregório XII, há seis séculos. Não serão exéquias pontifícias “normais”, pois não serão seguidas por um conclave para escolher um novo papa. Entre outras coisas, o corpo de Jospeh Ratzinger não será levado em procissão pela praça como foi feito com João Paulo II, segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

Não se sabe se, por exemplo, se -como manda a tradição-, o corpo do papa será acolhido por três caixões: um de cipreste forrado com veludo vermelho e envolto em outro de chumbo de quatro polegadas de espessura, por sua vez embutido em outro de madeira de olmo. Bruni também não esclareceu se as convocações serão proclamadas “novendiales”, ou seja, o período de luto de nove dias no Igreja. /AP













