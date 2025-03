Papa Francisco tem quadro estável e recuperação ainda é lenta

O papa Francisco permanece internado no Hospital Gemelli, sem previsão de alta médica. De acordo com o Vaticano News, o quadro é de estabilidade com recuperação lenta. O argentino de 88 anos foi levado em 14 de fevereiro ao Hospital Gemelli, em Roma para tratar de uma pneumonia bilateral e completa agora um mês de internação. Nessa sexta-feira, 14, completou um mês de internação.

A recuperação do pontífice é lenta e é necessário tempo para que as melhorias se consolidem, segundo a Santa Sé.

Considerando a situação estável do pontífice, os médicos decidiram não divulgar um boletim na noite dessa sexta. “Um elemento positivo”, afirmou o Vaticano, destacando que as informações médicas serão menos frequentes.

Uma pessoa reza pelo papa Francisco em frente ao Hospital Gemelli, em Roma, no dia 13 de março de 2025, onde o religioso argentino está internado desde 14 de fevereiro. Foto: Andrew Medichini/AP

Francisco segue com as terapias. A expectativa é que uma atualização médica seja feita na noite deste sábado, 15.

“É provável que os boletins se tornem menos frequentes com o tempo, considerando a estabilidade do estado de saúde do papa. Além disso, pela manhã, não haverá mais a comunicação sobre como o Santo Padre passou a noite”, disse o Vaticano.