Vaticano explica o porquê de mão inchada de Papa Francisco

O Vaticano atualizou nesta segunda-feira, 17, o estado de saúde do Papa Francisco, internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma, para tratar de uma pneumonia bilateral. Conforme a Santa Sé, o quadro do pontífice de 88 anos “é estável, com pequenas melhoras com o tratamento respiratório e motor”.

Mão inchada do pontífice de 88 anos chamou a atenção Foto: Divulgação/Vaticano

PUBLICIDADE O líder da Igreja Católica, ainda segundo a nota, tem recorrido “menos oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais e, em alguns momentos, pode ficar sem oxigenoterapia”. À noite, ele usa ventilação mecânica não invasiva. Ainda conforme a Santa Sé, o inchaço na mão direita do papa visto na fotografia de Francisco divulgada no domingo, 16, é “devido à mobilidade reduzida, mas já melhorou hoje (segunda-feira)”. Ainda não há previsão para que o paciente receba alta médica.

O Vaticano também informa que o pontífice, que está há 12 anos no cargo, “passou o dia entre orações, descanso e algumas atividades de trabalho”.