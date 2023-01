Papa pede para fiéis mostrarem proximidade aos ucranianos com ajuda e oração

VATICANO - O Papa Francisco exortou neste domingo, 15, as pessoas a não esquecer os ucranianos e a mostrar-lhes proximidade com “nossos sentimentos, ajuda e orações”, em um novo apelo sobre a guerra no final da oração do Angelus na Praça de São Pedro.

“Não esqueçamos o povo ucraniano martirizado, que sofre tanto. Mostremo-nos próximos a eles com nossos sentimentos, ajuda e oração”, disse Francisco no final do Angelus.

Papa Francisco durante a oração do Angelus neste domingo, 12, na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano Foto: Giuseppe Lami/EFE

O novo apelo do Papa Francisco ocorre após uma onda de ataques russos no sábado, 14, em várias regiões ucranianas que deixaram pelo menos 26 mortos e 81 feridos, disse hoje Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete do presidente.

Por outro lado, Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano Volodmir Zelenski, afirmou em entrevista ao canal italiano Skytg24´: “Acho que chegou a hora de o Papa visitar a Ucrânia e, assim, dar um sinal muito claro de que é a Rússia que deve parar o que começou.”

“Apreciamos todas as iniciativas de paz, inclusive as apresentadas pelo Papa. Acredito que a Rússia deve parar a guerra, cabe a eles parar o conflito: estão matando civis, destruindo nossa infraestrutura”, acrescentou, explicando que manteve contatos com o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal italiano Pietro Parolin. / EFE