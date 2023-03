Papa relembra vítimas do trágico acidente de trem na Grécia que aconteceu na semana passada

O papa Francisco recordou neste domingo, 5, as vítimas do acidente ferroviário que aconteceu na terça-feira passada, 28, na Grécia, que provocou a morte de 57 pessoas, das quais muitas eram jovens estudantes.

“Hoje em dia, meus pensamentos muitas vezes vão para as vítimas do acidente de trem na Grécia. Muitos eram jovens estudantes. Rezo por eles. Que a Virgem os console”, disse o pontífice após a oração dominical da Angelus diante de centenas de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Após o acidente, milhares de pessoas foram às ruas nos últimos dias nas principais cidades da Grécia exigindo esclarecimentos dos fatos que causaram a maior tragédia ferrovia no país com uma colisão frontal de dois trens.

O trabalho de resgate das vítimas terminou na sexta-feira, 3, embora continuem os esforços para encontrar desaparecidos e identificar as pessoas mortas.

Uma foto tirada com um drone mostra bombeiros e equipes de resgate trabalhando para retirar passageiros de trens, após uma colisão perto da cidade de Larissa, na Grécia. Foto: Achilleas Chiras/EFE

Prisão de envolvidos no tráfico de pessoas

O papa Francisco também pediu neste domingo a prisão de traficantes de seres humanos, após o trágico naufrágio que aconteceu há uma semana na costa de Crotone, no sul da Itália, que causou pelo menos 70 mortes, entre adultos e crianças.

“Expresso meu pesar pela tragédia ocorrida nas águas de Cutro (província de Crotone). Rezo pelas muitas vítimas do naufrágio, seus familiares e para aqueles que sobreviveram”, disse o pontífice, após a oração dominical da Angelus.

“Renovo o meu apelo a todos para que não se repitam tragédias semelhantes, que os traficantes de pessoas sejam presos, não continuem a se livrar da vida de tantos inocentes”, afirmou ele.

“Que o Senhor nos dê forças para entender e chorar”, enfatizou o papa, antes de permanecer alguns momentos em silêncio em memória das vítimas do naufrágio.

Resgate de vítimas, após o trágico naufrágio que aconteceu há uma semana, na costa de Crotone, no sul da Itália, que causou pelo menos 70 mortes, entre adultos e crianças. Foto: Giuseppe Pipita/EFE

Segundo a imprensa italiana, a embarcação transportava de 150 a 250 migrantes. As vítimas eram do Afeganistão, Irã, Paquistão e Síria. Mais de 80 pessoas foram resgatadas com vida e as buscas por desaparecidos continuam.

A Itália é um dos principais pontos de desembarque de migrantes que tentam entrar na Europa por mar. Muitas dessas pessoas depois tentam chegar a países mais ricos do continente usando redes de contrabandistas, segundo autoridades. Mais de 100 mil pessoas chegaram ao país de barco em 2022. /EFE