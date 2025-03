Papa tem melhoras ‘graduais e contínuas’, mas ainda precisa de tratamento hospitalar, diz Vaticano

O estado de saúde do papa Francisco apresentou melhoras graduais e contínuas, segundo informado pelo Vaticano na tarde deste sábado, 15. De acordo com o comunicado, a condição clínica do Santo Padre permaneceu estável, confirmando o progresso observado na última semana. Na sexta-feira, 14, ele completou um mês de internação.

“A oxigenoterapia de alto fluxo continua, reduzindo gradualmente a necessidade de ventilação mecânica não invasiva durante a noite. O pontífice ainda precisa de tratamento médico hospitalar e de fisioterapia motora e respiratória. “Esses tratamentos, no momento, têm mostrado melhoras graduais e contínuas.”

Fiéis deixaram velas e fazem orações em frente ao hospital onde o pontífice está internado. Foto: Andrew Medichini/AP

PUBLICIDADE Mais cedo, o Vaticano já tinha divulgado que os boletins devem se tornar menos frequentes com o tempo, considerando a estabilidade do estado de saúde do papa. Além disso, pela manhã, não haverá mais a comunicação sobre como o Santo Padre passou a noite. O jesuíta argentino, de 88 anos, está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, devido a problemas respiratórios. Desde então, ele não fez nenhuma aparição pública e nenhuma foto sua foi publicada.

Reforma sobre futuro da Igreja

Neste sábado, segundo o Vaticano, o papa Francisco aprovou do hospital a retomada do seu projeto de reforma sobre o futuro da Igreja. Na terça-feira, Francisco já tinha aprovado o lançamento do “processo de acompanhamento da fase de implementação” do Sínodo “Por uma Igreja sinodal. Comunhão, participação, missão”, que será concluído em outubro de 2028 em Roma.

Em outubro de 2024, uma assembleia mundial de religiosos e leigos de todo o mundo sobre o futuro da Igreja deixou em aberto várias questões, como a ordenação de mulheres como diaconisas ou como acolher os fiéis LGBTQIA+.

O documento final dessa reunião propôs uma reorganização da formação de padres e um maior envolvimento dos leigos, inclusive na seleção de bispos, e maior independência para as conferências episcopais.

Ele também enfatizou a necessidade de intensificar a luta contra a violência sexual por membros do clero, por meio de maior prevenção, entre outras recomendações.

Em uma carta enviada neste sábado aos bispos de todo o mundo, o cardeal maltês Mario Grech anunciou o início da fase de implementação das recomendações, que incluirá uma avaliação em 2027 antes da assembleia final em 2028./ COM informações da AFP