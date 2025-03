Papa teve ‘noite tranquila’ e ‘mantém repouso’, diz Vaticano

O papa Francisco teve uma “noite tranquila” e “mantém seu repouso”, informou o Vaticano na manhã desta segunda-feira, 10. O pontífice apresentou melhora do seu quadro clínico e se encontra estável durante seu tratamento no Hospital Gemelli, em Roma. Um novo boletim médico deve ser divulgado na noite de hoje.

Internado desde 14 de fevereiro, o papa trata de uma pneumonia bilateral. Durante a última semana, depois de dias com quadro de saúde estável, Francisco teve uma recaída e precisou, novamente, utilizar ventilação mecânica não invasiva. Além dos vários episódios de insuficiência respiratória e broncoespasmo, ele teve insuficiência renal leve e precisou de transfusão de sangue.

Pontífice teve melhora em seu quadro clínico, atualmente estável, mas segue internado em Roma para tratar infecção pulmonar e complicações. Foto: Andreas Solaro/AFP

O papa continua sua terapia, assim como fisioterapia respiratória e motora. Ele está seguindo a dieta prescrita, que agora inclui alimentos sólidos. Seu prognóstico, no entanto, segue “reservado”, o que significa dizer que ele ainda não está fora de perigo, mas sua condição “parece estável”, com “leves melhoras graduais”. /Com informações de AP e Vatican News