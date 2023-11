Pedaços da pista de aeroporto se soltam e impedem decolagem de avião em SC; veja vídeo

O Aeroporto Internacional de Navegantes, em Santa Catarina, suspendeu às 6h da manhã desta terça-feira, 14, cerca de 15 pousos e decolagens previstos até as 11h15. Também houve atrasos de voos. O motivo foi um problema na pavimentação da pista aérea.

Imagens gravadas de dentro do aeroporto mostram um avião da companhia Gol que viajaria com destino ao Rio de Janeiro na pista. Quando a aeronave inicia a aceleração para a decolagem, pedaços do asfalto aparecem ao fundo, no ar, e chegam a atingir o avião.

Ninguém ficou ferido, mas os passageiros tiveram de desembarcar e retornar ao saguão do aeroporto.

De acordo com a CCR, empresa que administra o aeroporto, uma área de 60 metros da pista de pouso e decolagem foi isolada e o material recolhido para análise. Ainda de acordo com a concessionária, avaliação técnica da equipe de engenharia concluiu que a extensão da pista restante estava em condições para a retomada das operações, o que ocorreu às 11h15.

A reportagem do Estadão tentou contato com a assessoria de imprensa da Gol, mas não obteve retorno.