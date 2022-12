Pedreiro é indiciado por morte da neta de Portinari

RIO - O pedreiro João Alves de Souza, de 65 anos, foi indiciado por homicídio culposo pela morte de Maria Cândida Carvalho Portinari, de 16 anos, neta do pintor Cândido Portinari, ocorrida em 24 de março de 2013.

Maria Cândida morreu asfixiada por gás, enquanto tomava banho. O pedreiro reformou o banheiro da casa da vítima, antes do acidente, e manteve o cômodo sem exaustão nem ventilação. Segundo a investigação da 15ª DP (Gávea), a morte foi causada pela queima do gás que aciona o aquecedor, pela ausência de abertura na porta do banheiro para ventilação e pelo fato de a chaminé do aquecedor estar instalada dentro do forro de gesso, impossibilitando a exaustão.

Para a Polícia Civil, Souza agiu sem tomar o cuidado necessário e causou resultado involuntário. Ele pode ser condenado à prisão, pelo prazo de um a três anos. A investigação segue para a 15.ª Promotoria de Investigações Penais do Ministério Público.