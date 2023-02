Petrópolis conserva sinais da tragédia que deixou 241 mortos; Veja fotos

Petrópolis é uma cidade em obras. É também uma cidade assustada. A chuva extrema e os perigos que ela traz fazem parte do cotidiano de seus 300 mil habitantes e seus reflexos se notam em qualquer lugar. Na região central, faixas vermelhas pintadas no asfalto apontam os locais seguros em dias de enchentes. Homens trabalham em encostas e na margem dos rios. Há cancelas que bloqueiam o trânsito, acionadas quando a previsão é de chuva forte. Na Rua Teresa, principal ponto do comércio, intervenções para a contenção de barrancos ainda são vistas, um ano após os deslizamentos e enchentes que deixaram 241 mortos.

A maior tragédia já registrada na cidade mudou a cara de alguns pontos. No entanto, as intervenções ainda não resolvem o problema. No Morro da Oficina, principal ponto do desastre de 2022, até hoje, nenhuma obra foi feita na antiga Servidão Frei Leão, onde mais de 50 casas foram arrastadas pelo deslizamento. Ali, não existe sequer um tapume da prefeitura para vetar o acesso ao local.

Leia também São Gonçalo, no Rio, tem pelo menos um morto e três desaparecidos por causa de chuvas

Há um ano, bombeiros realizavam busca por vítimas de deslizamento no Rio Quintadinha, em Petrópolis; agora, obras são realizadas no local Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO-21/02/2022 e PEDRO KIRILOS/ESTADÃO

De acordo com relatório do Ministério Público Estadual, das 92 cidades do Estado do Rio de Janeiro, Petrópolis é hoje a mais vulnerável. A situação, agravada pelo desastre que hoje completa um ano, levou a Promotoria a ingressar com 26 ações civis públicas para que obras estruturantes maiores sejam realizadas na cidade.

Atualmente, diz a promotora Zilda Januzzi, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis, cinco grandes obras são feitas pelo Estado no município. Além dessas, a Prefeitura afirma que concluiu 48 obras no ano passado, e tem 41 em andamento e 40 em licitação. Mesmo assim, afirma Januzzi, cerca de cem intervenções necessárias, listadas pelo órgão, ainda não têm um responsável. “Conversamos durante sete meses com o município para ver se progredia”, diz a promotora. “Como não aconteceu, entramos com 26 ações civis públicas divididas por bairros.”

Em dezembro, uma liminar da da 4ª Vara Cível de Petrópolis determinou o bloqueio de R$ 2 bilhões do orçamento do Estado para que as obras fossem feitas. A decisão durou menos de um mês. Ainda em dezembro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro cassou a decisão sob a alegação que a urbanização da cidade é atribuição do poder Executivo municipal e que o bloqueio da verba representava 50% do saldo existente em conta e que isso seria contrário à importância dos demais 91 municípios do Estado.

Antes tomadas por lama, ruas do centro de Petrópolis receberam sinalização especial um ano após tragédia Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO-19/02/2022 e PEDRO KIRILOS/ESTADÃO

Continua após a publicidade

A cidade tem um plano de contingência contra chuvas e inundações, mas ao contrário de municípios como Recife e Santos, e mesmo sofrendo os efeitos das mudanças climáticas, ainda não conta com um plano local de ação climática, voltado para o alinhamento de suas ações com os compromissos do Acordo de Paris, metas para a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) na cidade e com as definições das ações prioritárias para mitigar os efeitos das alterações no clima.

Para a promotora, falta ao poder público a cultura da prevenção. “A cidade é dividida em distritos, se as principais obras fossem feitas em um distrito por ano ao longo de dez, vinte anos teríamos feito muita coisa, mas isso não acontece”, diz. “É muito mais caro reconstruír do que prevenir.”

Procurada, a Prefeitura de Petrópolis afirma que chegou à marca de 129 obras de grande e médio porte desde 2022. Dessas, 48 foram concluídas já em 2022. Outras 41 estão em andamento. E as outras 40 estão em licitação.

Desse total, 86 obras são de contenções (34 em margem de rio, 31 em ruas e 21 em encosta). Outras 20 estão relacionadas a equipamentos públicos (construção, reforma, adaptação e manutenção. “Em 2022, logo após as chuvas, o foco da Prefeitura foi em restabelecer o funcionamento da cidade. O trânsito não funcionava, várias ruas tinham cedido. Com essa etapa superada, a cidade voltou a funcionar. Agora, com mais recursos, já foram iniciadas obras de grande porte no coração dos desastres: no Alto da Serra e na Vila Felipe”, diz o município, em nota.

Um ano depois dos deslizamentos, área do Morro da Oficina ainda conserva os sinais das enchentes Foto: PEDRO KIRILOS/ESTADÃO

A prefeitura também afirma que para iniciar as obras foi necessário fazer a recuperação das contas públicas, com o aumento do IPM (Índice de Participação dos Municípios) e o aumento em 29% do orçamento em 2023 em comparação com o de 2022. Além disso, o poder público fez a “contratação de uma linha de crédito com a Caixa Econômica Federal, para financiar contenção de encostas, pavimentação e drenagem.”

Continua após a publicidade

Morro da Oficina foi o epicentro da tragédia petropolitana e ficou destruído em 2022 Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

De acordo com a nota, “logo após a catástrofe climática do dia 15 de fevereiro, a Prefeitura iniciou o trabalho de limpeza e remoção dos detritos nos locais afetados. Nas áreas mais atingidas, Morro da Oficina, por exemplo, a limpeza e remoção de detritos foram feitos nos locais liberados pela Defesa Civil, para não colocar em risco os trabalhadores. No dia 6 de janeiro, a Prefeitura iniciou as obras de contenção na região, que foram divididas em três lotes: 1, 2 e 3 na região do Morro da Oficina, o que vai incluir a remoção dos detritos que ainda estejam nesses locais.”