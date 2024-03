PF divulga possíveis disfarces usados por fugitivos do presídio de Mossoró; veja imagens

A Polícia Federal divulgou nesta segunda-feira, 11, projeções que mostram possíveis disfarces usados por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, criminosos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no mês de fevereiro. Há quase um mês, as autoridades de segurança realizam buscas na região de Mossoró para tentar recapturar os foragidos.

Polícia Federal divulga simulações de disfarces dos fugitivos Deibson Nascimento (à direita) e Rogério Mendonça (à esquerda). Foto: Divulgação/PF

“Trabalha-se com essa nova possibilidade visual e são projeções de crescimento de cabelo, barba e uso de disfarces, as quais foram elaboradas por papiloscopistas do setor de Representação Facial Humana do Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal, em Brasília”, disse o órgão.

Polícia Federal trabalha com projeções de crescimento de cabelo, barba e uso de disfarces. Foto: Divulgação/PF

PUBLICIDADE Na sexta-feira passada, 8, a Polícia Federal prendeu um suspeito de ajudar os foragidos. A prisão do suspeito foi realizada em Fortaleza, no Ceará. No total, a PF já prendeu seis pessoas que teriam auxiliado na fuga, mas ainda não conseguiu recapturar os fugitivos. A Polícia Federal espera que as simulações ajudem a população a identificar os criminosos e, deste forma, a polícia possa prendê-los.

Simulações mostram possíveis disfarces e mudanças de aparência dos fugitivos de Mossoró. Foto: Divulgação/PF

A operação envolve cerca de 600 agentes de segurança, incluindo Polícia Federal, Polícia Penal Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Corpo de Bombeiros. Policiais militares de Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás também participam do serviço.

Recentemente, a Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias (Senappen) decidiu transferir o Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, para outra unidade. O líder do Comando Vermelho cumpria pena em Mossoró. /COLABOROU PAULA FERREIRA