Piso da época do Império ressurge da terra em palácio no Rio; veja imagens

RIO - Era pra ser apenas mais uma tarefa rotineira: trocar um trecho da rede de esgoto do Museu da República, no Palácio do Catete, na zona sul do Rio. O trabalho transcorria sem novidades até 15 de fevereiro, quando os operários que escavavam a terra no jardim, monitorados pela arqueóloga Ane Elizabeth Simões, encontraram o primeiro sinal: um pedaço de ladrilho igual ao instalado na entrada da construção.

No dia seguinte, os operários acharam, enterrado 75 centímetros abaixo do atual nível do solo, um piso inteiro, forrado com peças idênticas às que tinham sido encontradas na véspera. A obra foi interrompida naquele trecho, a rede de esgoto foi desviada, e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foi informado do achado arqueológico. Quando o órgão autorizar, os operários vão ampliar a escavação para descobrir a extensão total da descoberta.

O diretor do museu, Mario Chagas, defende que a área seja exposta aos visitantes, devidamente protegida. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

“Acredito que na quarta ou quinta-feira o serviço deva recomeçar”, afirma Ane Elizabeth, que estima em cerca de uma semana o tempo necessário para descobrir os limites do piso. Atualmente, só um pequeno pedaço está visível, mesmo assim coberto por tábuas, para proteção.

O imóvel foi construído entre 1858 a 1867 e sediou o governo federal de 1897 a 1960. Foi cenário de episódios decisivos da República brasileira, como a queda de Washington Luís, em 1930 (quando o presidente saiu preso do Palácio do Catete e foi levado para o Forte de Copacabana, em 24 de outubro daquele ano) e o suicídio do presidente Getúlio Vargas, em agosto de 1954.

A obra foi interrompida no trecho, a rede de esgoto foi desviada e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foi informado do achado arqueológico. Foto: Museu da República

Agora, é preciso decidir o que fazer com o piso recém-descoberto. O diretor do museu, o museólogo Mario Chagas, defende que a área seja exposta aos visitantes, devidamente protegida. “É um pedaço da história desse imóvel e do Rio de Janeiro que está ali”, argumenta. Mas a decisão depende também do Iphan, então por ora não há nada definido.

Continua após a publicidade

Os ladrilhos encontrados são similares ao da entrada do museu (foto). Origem é estudada por especialistas. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Simultaneamente a essas questões, o grande desafio é descobrir o que funcionava naquele piso. Não existe uma planta original do Palácio do Catete, que foi construído para servir de moradia a Antônio Clemente Pinto (1795-1869), o Barão de Nova Friburgo, português que chegou ao Brasil em 1821, fez fortuna com o tráfico de escravizados e se tornou fazendeiro de café.

Barão

Projetado pelo arquiteto alemão Carl Friedrich Gustav Waehneldt (1830-1873), o imóvel chamava Palácio Nova Friburgo. O terreno tinha dimensões diferentes das atuais – o jardim não se estendia até a Praia do Flamengo, terminando antes.

“O barão chegou a ser considerado dono da maior fortuna do País”, conta o historiador e pesquisador do Museu da República Marcus Macri.

Além de rico, ele aparentemente gostava de ostentar, porque naquela época praticamente todas as casas – principalmente as mansões – eram construídas no centro do terreno, de modo a garantir privacidade aos moradores. O barão, ao contrário, quis uma mansão à beira da rua.

Continua após a publicidade

Palácio do Catete foi construído para servir de moradia a Antônio Clemente Pinto (1795-1869), o Barão de Nova Friburgo, português que chegou ao Brasil em 1821. Foto: Estadão - 23/04/1960

“Assim, todos que passavam podiam observar o luxo dentro da casa”, diz Isabel Portela, museóloga e pesquisadora dos ladrilhos do Palácio do Catete – ela encontrou 47 combinações diferentes no imóvel.

O aristocrata português morreu apenas dois anos após a conclusão do palácio, e seus familiares permaneceram nele por mais 20 anos. Em 1889, o imóvel foi vendido para a Companhia do Grande Hotel Internacional, que planejava instalar um hotel ali. Mas a empresa foi dissolvida, e o palácio acabou nas mãos de seu principal acionista, o banqueiro Francisco de Paula Mayrink (1839-1906), conhecido como conselheiro Mayrink.

Em 18 de abril de 1896, o imóvel foi comprado pelo governo federal. A ideia foi do então presidente Prudente de Moraes. Reformado, foi inaugurado como sede do governo federal em 24 de fevereiro de 1897.

Indícios

Uma pista sobre piso pode ter sido localizada na edição de 20 de fevereiro de 1897 do Jornal do Commercio. Nele, há uma reportagem de capa sobre o palácio que seria inaugurado quatro dias depois, que afirma que no jardim havia “uma vasta cocheira com um pequeno andar superior para cômodos dos criados e palafreneiros”.

O texto detalha: “A cocheira, que pode acomodar 21 cavalos, é toda ladrilhada com cerâmica inglesa, as baias são de madeira e ferro, com tanques para água, tudo iluminado com luz elétrica”. Ainda não há certeza, mas a possibilidade de que esse piso agora descoberto seja o da antiga cocheira é grande e coincide com uma informação da arqueóloga Ane Elizabeth: “Durante as escavações naquela área, encontrei várias ferraduras, que agora fazem sentido”.

Continua após a publicidade

Outro indício de que pode se tratar da antiga cocheira é que os ladrilhos foram instalados numa sequência errada – portanto, sem muito cuidado. “Se fosse um lugar mais nobre, haveria mais atenção. Provavelmente os ladrilhos sobraram da obra interna da casa e então foram aproveitados na cocheira”, infere a arqueóloga.