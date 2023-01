PMs do Rio confundem pedaço de madeira com fuzil e matam a tiros morador de comunidade

RIO - Policiais militares que participavam de operação policial na Cidade de Deus, comunidade pobre da zona oeste do Rio, mataram a tiros um catador de recicláveis que levava um pedaço de madeira pendurado em uma bandoleira (suporte para apoiar o objeto no ombro), na manhã desta quinta-feira, 5. Os agentes confundiram o adereço com um fuzil e abriram fogo contra o homem. A vítima, que tinha 51 anos e problemas mentais, morreu no local. Moradores da favela fizeram protestos contra a ação da Polícia Militar.

A operação era feita pelo 18º Batalhão (Jacarepaguá), com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). O ,objetivo era prender suspeitos de praticar roubos na região, apreender armas de fogo e recuperar veículos roubados. Segundo a PM, durante a operação os policiais foram atacados a tiros em diversos pontos da comunidade. Dois homens foram presos com quatro radiocomunicadores e diversos carregadores de bateria. Em outra abordagem, informou a pollícia, foi descoberto e apreendido um fuzil calibre 5,56.

PM matou catador de recicláveis na Cidade de Deus Foto: Fábio Motta/Estadão Conteúdo

De acordo com policiais do 18º Batalhão, uma equipe da unidade se deslocava pela localidade conhecida como Pantanal quando se deparou com um homem conduzindo o que aparentava ser um fuzil no ombro. Os agentes o abateram a tiros. A área foi isolada, e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para a perícia.

Segundo a PM, o comando da corporação já instaurou um procedimento interno apuratório para averiguar as circunstâncias em que o homem foi morto. A PM informou ainda que colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil. “Os policiais serão identificados, e as armas apresentadas à perícia”, afirma nota da PM.