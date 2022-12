Polícia Civil identifica autores de pichações em igrejas de Ouro Preto, MG

A Polícia Civil identificou, nesta quinta-feira, 30, os suspeitos de pichar as fechadas das igrejas de São José e São Francisco de Paula, na cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. As inscrições, em tinta vermelha, diziam "Satan é rei". Ambas as igrejas são tombadas pelo Patrimônio Histórico.

A equipe de policiais localizou o suspeito John Celso Peucci, de 32 anos, e sua namorada, uma adolescente de 15 anos, como os autores do ato a partir de denúncias da população. Os dois estavam em casa quando foram encontrados pela Polícia.

O casal foi levado para a Delegacia de Ouro Preto e confessou o crime. Com eles, foram apreeendidos objetos como "livros e revistas com conteúdo satânico", conforme informou a Polícia Civil.John Celso Peucci foi ouvido e liberado para responder o inquérito em liberdade. A adolescente também foi ouvida e entregue aos pais.

De acordo com a delegada que cuida do caso, o suspeito será ser indiciado por pichar monumento tombado ou histórico. A pena prevista é de seis meses a um ano de detenção e multa. John deverá ser indiciado também por corrupção de menores.