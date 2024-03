Polícia de SP apreende fuzis ligados a mega-assalto no Paraná; veja

Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil, prenderam um homem e apreenderam drogas e um arsenal de armas que fazia parte do acervo de uma quadrilha envolvida em invasões de cidades para explodir bancos, atividade conhecida como “novo cangaço”.

A ação ocorreu na quarta-feira, 6, em Itapevi, na Grande São Paulo. O objetivo era prender dois homens que lideraram a invasão ocorrida no município paranaense de Guarapuava. Em 17 de abril de 2022, uma quadrilha com cerca de 30 integrantes fortemente armados invadiu a cidade, fez reféns e trocou tiros com a Polícia Militar, durante ataque a uma empresa de valores.

Várias equipes do Deic deram apoio ao cerco a um imóvel na estrada da Boa Vista, no bairro Quatro Encruzilhadas. Quando invadiram, perceberam que um indivíduo pulou o muro nos fundos do imóvel. A equipe conseguiu detê-lo.

O indivíduo detido é filho do dono do imóvel, que era o alvo da ação. O preso foi autuado por tráfico de drogas, porte de arma de uso restrito e receptação.

No local, policiais apreenderam armas e drogas Foto: Deic/Polícia Civil

PUBLICIDADE Dentro da casa encontraram, os agentes encontraram quatro fuzis calibre 5.56, um fuzil calibre 7.62, uma carabina calibre 9mm, uma submetralhadora calibre 9mm, duas pistolas calibre 9mm, uma pistola calibre 6.35, um revólver calibre 38 e 21 carregadores. O material bélico ainda contava com três coletes balísticos, dois coldres e uma mira telescópica.

No local também estavam armazenados 16 tabletes de maconha, 18 sacos de cocaína e um saco com crack. Também foram apreendidos dois carros blindados – um Jeep Compass roubado e um Audi A4 furtado -, seis placas automotivas, quatro cartões bancários, três chips e documentos.

As investigações continuam para encontrar os dois líderes.