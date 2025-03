Polícia investiga morte de criança de 11 anos após inalar desodorante aerossol

A polícia investiga a morte de uma criança de 11 anos após inalar desodorante aerossol. A menina sofreu uma parada cardiorrespiratória no domingo, 9, em Bom Jardim, no interior do Pernambuco. Vídeos ensinando como ‘baforar’ o produto para provocar desmaios são disseminados virtualmente por jovens, em especial no TikTok.

O caso foi registrado como “morte acidental”, segundo a prefeitura de Bom Jardim, e ainda está sendo apurado. Em nota, o TikTok disse que esses vídeos foram “enviados para análise e removidos” da plataforma por infringirem as Diretrizes da Comunidade.

Brenda Sophia tinha 11 anos e teve uma parada cardiorrespiratória supostamente após inalar desodorante aerosol. Foto: Reprodução/Instagram: @bomjardim.pe.gov.br

PUBLICIDADE A prefeitura de Bom Jardim diz que Brenda Sophia Melo de Santana foi levada pela mãe ao Hospital Municipal Dr. Miguel Arraes às 16h20 do domingo em estado grave. De acordo com informações da equipe médica, a criança teve parada cardiorrespiratória a caminho do hospital e chegou à unidade desacordada. “Apesar dos esforços dos profissionais de saúde e da realização dos protocolos de reanimação, infelizmente, o óbito foi decretado após 40 minutos de atendimento”, diz o município, em nota.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a mãe da criança relatou que Brenda Sophia tinha o hábito de inalar desodorante e já havia sido advertida “diversas vezes” pelos pais. “Até o momento, não há informações sobre como a criança teve acesso ao produto. O pai, a mãe e a avó prestarão depoimento para auxiliar na apuração dos fatos.”

O laudo que poderá esclarecer a causa definitiva do óbito ainda está sendo formulado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.

Desafio perigoso é divulgado em rede social

O Estadão apurou que vídeos circulam no TikTok como um desafio, ensinando e incentivando jovens a inalar desodorante para provocar desmaios. Segundo a plataforma, ferem as diretrizes da comunidade:

mostrar atividade que envolva danos físicos moderados visíveis ou iminentes ou promover atividade que possa levar a danos físicos moderados

mostrar atividade que provavelmente será imitada e que pode levar a qualquer dano físico

A prefeitura de Bom Jardim emitiu nota de pesar sobre a morte de Brenda Sophia. “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar (à qual Brenda Sophia fazia parte). Que Deus conceda força e conforto a todos que sofrem com essa irreparável perda.”

Ao Estadão, a prefeitura disse que “reforça o compromisso com a segurança e o bem-estar de nossas crianças e adolescentes e alerta para a importância do diálogo e da orientação familiar sobre os riscos associados ao uso inadequado de substâncias químicas e produtos domésticos, bem como os perigos relacionados ao uso de smartphones, internet e redes sociais, especialmente em desafios virtuais que podem comprometer a saúde e a vida dos jovens”.