Polícia investiga sumiço de 8 pessoas da mesma família no DF; 6 corpos são achados em carros

As Polícias Civis do Distrito Federal (DF), de Goiás e de Minas Gerais investigam o desaparecimento de oito integrantes de uma mesma família. Seis corpos ainda não identificados foram encontrados carbonizados dentro de carros que pertenciam a duas das pessoas desaparecidas. Os fatos aconteceram entre a última quinta-feira, 12, e domingo, 15, e é investigado pelos Distritos Policiais (DPs) de Cristalina (GO), Paranoá (DF) e Unaí (MG).

Na última quinta-feira, 12, a cabelereira Elizamar Silva, de 39 anos, e seus três filhos menores de idade sumiram no fim do dia e começo da madrugada de sexta-feira. Segundo a polícia, ela teria ido a Paranoá, a cerca de 40 quilômetros de Santa Maria, também no Distrito Federal, onde tem residência, para buscar o marido, com quem não estava se relacionando segundo as investigações, no condomínio da mãe dele.

6º DP do Distrito Federal, em Paranoá, investiga o desaparecimento de oito integrantes de uma mesma família e a causa de seis corpos carbonizados encontrados. Foto: Google Street View

Desde então, ela e o seus três filhos, gêmeos de 6 anos e uma criança de 7, não foram mais vistos. No dia seguinte, o veículo da mulher foi encontrado na cidade de Cristalina, Goiás – a 100 quilômetros de Santa Maria – com quatro corpos dentro. O veículo e as vítimas estavam carbonizados. O caso foi registrado na 33ª DP (Distrito Policial) de Santa Maria.

No sábado, 14, mais dois corpos foram encontrados em um outro carro na mesma situação. O veículo pertencia ao sogro de Elizamar e foi localizado na Rodovia BR-251, na região da cidade de Unaí, em Minas Gerais. Mas o episódio veio à tona só nesta segunda-feira, 16.

No domingo, 15, a 33ª DP registrou também o desaparecimento de mais quatro pessoas da família da cabelereira Elizamar Silva: o marido, de 30 anos, pais das crianças que desapareceram; os sogros, uma mulher de 52 e um homem de 54; e a cunhada, irmã do esposo, de 25 anos.

De acordo com o 6º DP de Paranoá, responsável pelas investigações, com base em informações da Polícia Civil goiana, não é possível afirmar que os quatro corpos encontrados na quinta sejam da mesma família desaparecida, mas “os indícios apontam tal hipótese”, disse Achilles de Oliveira Júnior, delegado-adjunto, por meio de nota.

Ele afirmou também que até o momento não há informações se os corpos carbonizados localizados no sábado são de integrantes da família do companheiro de Elizamar. “As diligências prosseguem no sentido de elucidar a dinâmica dos fatos e autoria dos crimes.”

Laudos

Quatro dos corpos encontrados estão sendo analisados no Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia, em Goiás, e os outros dois, em Unaí. Não há previsão de quando sairão os laudos que podem confirmar a identidade das vítimas.

Para preservar o curso das investigações, o delegado Cassius Zamó, da DP de Cristalina, não revelou quais linhas de apuração estão sendo adotadas pela polícia e não pôde afirmar se já há suspeitos pelo crime.

Eduarda Silva, filha da cabeleireira Elizamar, postou nas redes sociais que até domingo ela e os parentes não tinham outras informações sobre o paradeiro da mãe e dos irmãos. “Ela saiu desse condômino por volta da meia-noite e até agora não chegou em sua casa em Santa Maria”, escreveu Eduarda.





