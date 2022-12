Polícia prende suspeito de matar menina de 10 anos em Maringá

A Polícia Civil de Maringá, no Paraná, prendeu na tarde de domingo, 21, Paulo Sérgio Mantovani, de 34 anos, acusado de ter matado a menina M.C., de 10 anos. Ela havia desaparecido na noite de sábado, quando participava com os pais de um encontro da igreja Assembléia de Deus, que reuniu 1.300 pessoas. O acusado estava em liberdade condicional. O corpo da criança foi achado na manhã de domingo em um canavial, às margens da PR-317, com sinais de violência sexual e estrangulamento. Outros três suspeitos de terem matado a menina foram presos, mas liberados após prestar depoimentos. De acordo com informações da Agência Estadual de Notícias, do governo do Paraná, testemunhas teriam reconhecido o rapaz e visto Mantovani arrastar a menina para dentro de um veículo. O homem foi detido na tarde de domingo, em sua casa, onde foram apreendidos 200 gramas de cocaína. O veículo do suspeito foi encaminhado à perícia, mas ele nega participação no assassinato da menina. Mantovani estava em liberdade condicional e deve passar por exames para que a polícia possa saber se ele estuprou a menina.