Policial federal é morto durante operação na Bahia

Um policial federal e mais quatro homens morreram durante operação conjunta das forças de segurança da Bahia na manhã desta sexta-feira, 15, em Salvador. Na ação, outros dois agentes ficaram feridos.

Durante a operação, o policial federal Lucas Monteiro Caribé foi atingido por disparos em uma região de mata fechada, no bairro Valéria. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas acabou não resistindo.

Policial Federal morreu durante a Operação Frauda, no bairro Valéria, em Salvador Foto: Alberto Maraux/SSPBA

Lucas Caribé era policial federal desde 2013, quando ingressou na corporação no estado do Pará. Ele se transferiu para a Bahia em 2019, e atualmente estava lotado no Grupo de Pronta Intervenção (GPI). Em nota, a PF lamentou a morte do agente, prestou condolências a familiares e amigos e informou que o diretor-geral substituto da corporação, Gustavo Paulo Leite de Souza, decretou luto oficial de três dias.

Batizada de Operação Frauda, a ação desta sexta-feira conta com a participação de cerca de cem policiais e tem como foco de combate uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos. Dois fuzis, duas pistolas, carregadores, munições, rádios comunicadores e roupas camufladas foram apreendidos pelos agentes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, na tentativa de abordagem, houve confronto e quatro homens acabaram atingidos. Eles foram socorridos, mas acabaram morrendo.

A operação é realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), que começou a atuar no mês passado para tentar coibir as organizações criminosas que se instalaram na Bahia, principalmente ligadas ao tráfico ou à milícia. A Bahia vive uma crise na segurança pública e tem sofrido com altos índices de violência urbana e letalidade policial nos últimos anos. O Estado é governado pelo PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há 16 anos.

Na quinta-feira, a Coluna do Estadão mostrou que o presidente foi alertado de que o governo perdeu o debate da segurança pública - e muito em função dos resultados apresentados na Bahia, cujo atual ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, foi governador entre 2015 e 2022.

Continua após a publicidade

Cirurgia no olho

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o investigador Vockton Carvalho Freire está internado no Hospital Geral do Estado, após ser atingido no rosto por estilhaços de um disparo. Ele será submetido a uma cirurgia em um dos olhos.