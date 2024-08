Policial federal é morto em tentativa de assalto no Rio

Um policial federal foi morto durante uma tentativa de assalto na noite de quarta-feira, 14, no bairro Todos os Santos, zona norte do Rio de Janeiro. Sergio Luiz de Medeiros tinha 62 anos. Baleado, o agente chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e está investigando a morte do policial.

Policial federal é morto em tentativa de assalto na zona norte do Rio. Foto: Reprodução/TV Globo

Imagens mostram o veículo, em que estava a vítima, com várias marcas de tiros nos vidros. A Polícia Militar também foi acionada no momento da ocorrência para isolar a área do crime.

Carro do agente federal ficou com várias marcas de tiros. Foto: Reprodução/TV Globo

“Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos”, afirma a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não foram dados detalhes sobre a ocorrência.