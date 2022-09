Ponte desaba no Amazonas, derruba veículos na travessia e deixa três mortos

A Ponte Curuçá, localizada no km 25 da BR-319, no Amazonas, desabou na manhã desta quarta-feira, 28 de setembro, vitimando ao menos três pessoas e deixando outras 14 feridas, de acordo com a Polícia Militar. A estrutura cedeu por volta das 8h, no momento que os veículos faziam a travessia; alguns deles caíram no rio que fica abaixo da construção.

Segundo informações de moradores e da imprensa local, a rodovia - que é parte de uma importante ligação viária de Manaus com o restante do país - já apresentava rachaduras e sinais de deterioração. Após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou o trecho, de responsabilidade do governo federal através do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit).

Destroços da ponte Curuçá após desabar nesta quarta-feira, 28 (Reprodução/Twitter)

A ponte fica localizada no município de Careiro da Várzea, parte da região metropolitana de Manaus, e já tinha circulação limitada a apenas veículos leves por más condições em sua estrutura. O governo do Amazonas mobilizou um comitê para atender os envolvidos no incidente e alinhar ações de reparo. O governador do Estado, Wilson Lima, informou no Twitter que cancelou a agenda de campanha de hoje para trabalhar no apoio às vítimas.

Suspendi minha agenda de campanha hoje para coordenar as ações em apoio às vítimas do acidente que aconteceu na BR-319. Nossas equipes já estão no local para fazer o atendimento. Também montamos um comitê com representantes de diversos órgãos para alinhar as ações. — Wilson Lima (@wilsonlimaAM) September 28, 2022

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, também se manifestou nas redes sociais. De acordo com o gestor, o tráfego foi restabelecido de forma emergencial e os veículos estão sendo transportados pelo rio através de balsas.

Em função do incidente na ponte do km 23,11 da BR-319/AM, determinei ao @gov_dnit, como providência imediata, a mobilização para socorro às vítimas, restabelecimento emergencial do tráfego por balsas e reconstrução da ponte em curto prazo. Acompanho essas ações em tempo real. https://t.co/ac0zIdxdjB — Marcelo Sampaio (@marcelosampaio) September 28, 2022

Não há informações sobre o que causou o acidente, mas a PRF segue trabalhando no local. Ainda de acordo com o governo do Amazonas, equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e secretaria de Estado da Saúde foram mobilizadas.