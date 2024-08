População brasileira é de quase 212,6 milhões, estima IBGE; qual é o tamanho de cada Estado?

A população do Brasil é estimada em 212.583.750 habitantes, de acordo com novos dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A estimativa, publicada no Diário Oficial da União, aponta o total de moradores de Estados e municípios até o dia 1º de julho deste ano. O crescimento é de 4,7% na comparação com os dados do ano passado. Em 2023, a estimativa apresentada foi de 203.080.756 de pessoas.

Nos últimos anos, o Censo e as projeções populacionais do IBGE tem mostrado uma desaceleração do crescimento da quantidade de habitantes, reflexo da queda do número de filhos por mãe e do envelhecimento dos brasileiros.

População brasileira deve crescer até 2041, projeta o IBGE Foto: Taba Benedicto/Estadão

Com 45.973.194 moradores estimados, São Paulo continua sendo o Estado com maior número de habitantes.

Veja o ranking de habitantes por Estado:

São Paulo – 45.973.194

Minas Gerais – 21.322.691

Rio de Janeiro – 17.219.679

Bahia – 14.850.513

Paraná – 11.824.665

Rio Grande do Sul – 11.229.915

Pernambuco – 9.539.029

Ceará – 9.233.656

Pará – 8.664.306

Santa Catarina – 8.058.441

Goiás – 7.350.483

Maranhão – 7.010.960

Amazonas – 4.281.209

Paraíba – 4.145.040

Espírito Santo – 4.102.129

Mato Grosso – 3.836.399

Rio Grande do Norte – 3.446.071

Piauí – 3.375.646

Alagoas – 3.220.104

Distrito Federal – 2.982.818

Mato Grosso do Sul – 2.901.895

Sergipe – 2.291.077

Rondônia – 1.746.227

Tocantins – 1.577.342

Acre – 880.631

Amapá – 802.837

Roraima – 716.793

IBGE projeta fim do crescimento para 2041

Na semana passada, projeção feita pelo IBGE apontou que a população brasileira atingirá seu ápice em 2041, quando chegar a 220.425.299 habitantes. Depois desse ano, o número de brasileiros começará a diminuir, chegando aos 199.228.708 até 2070.