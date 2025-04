Por que a data da Páscoa muda todos os anos?

Celebrada este ano no próximo dia 20, a Páscoa não tem uma data fixa, embora seja sempre em um domingo - e geralmente de abril. A cada ano o dia varia conforme uma fórmula adotada pela Igreja Católica em 325. A partir da Páscoa são definidas outras duas datas também variáveis: do Carnaval e de Corpus Christi, mais uma celebração cristã.

No ano 325, no concílio de Nicea, a Igreja Católica estabeleceu que a Páscoa seria sempre comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de outono no Brasil e em todo o hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte (em 20 ou 21 de março). Esse domingo pode cair entre 22 de março e 25 de abril.

Chocolates e ovos de Páscoa em supermercados.

PUBLICIDADE Equinócio é o dia em que o sol passa exatamente sobre a linha imaginária do Equador, então os raios solares se distribuem igualmente tanto no hemisfério sul como no norte. Na prática, são os dois dias do ano em que o dia e a noite têm a mesma duração. Isso acontece no primeiro dia da primavera e no primeiro dia do outono. O início do verão tem o dia mais longo do ano (e a noite mais curta) e o primeiro dia do inverno, a noite mais longa e o dia mais curto.

Os dois fatores que determinam a data da Páscoa mudam com frequência. Por isso, a data também muda. O equinócio de março (inverno no Brasil e verão no hemisfério norte) pode acontecer em 19, 20 ou 21 de março, dependendo do ano e do lugar da Terra em que a pessoa esteja.

O equinócio ocorreria no mesmo dia, todos os anos, se a Terra demorasse exatamente 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. Mas não é o caso: a Terra demora cerca de 365,25 dias para dar essa volta completa. Por isso, a cada quatro anos, o calendário tem um dia extra, 29 de fevereiro.

Lua cheia em Brasília: Páscoa é celebrada sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio de março.

Cada equinócio de março acontece aproximadamente seis horas depois do mesmo equinócio do ano anterior. É por isso que a data do equinócio pode mudar de ano para ano.

Já as fases da lua se repetem a cada 29 dias e meio – como os meses têm 28, 29, 30 ou 31 dias, as fases da lua também mudam de período todo mês. Dessa forma, o primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio de março é tão variável.

Depois de determinada a Páscoa, a terça-feira de Carnaval ocorre 47 dias antes, e Corpus Christi, exatamente 60 dias depois.