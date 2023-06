Por que os dados do seu celular podem revolucionar o transporte?

A informação é o ativo mais valioso na era digital e há dados em abundância: rastros deixados pela telefonia móvel ou pelo aparato de monitoramento das vias; comportamento em aplicativos; telemetria de frotas. A questão é como usar todo esse volume para planejar e executar ações na mobilidade.

“A grande dificuldade é como fazer a curadoria de dados. Dado é matéria-prima. O usuário da mobilidade tem um ciclo comportamental e econômico e isso gera muita informação”, avalia André Turquetto, diretor-geral da Veloe. “Tem de haver uma cooperação maior entre os dados gerados pela iniciativa privada e o poder público”, sugere ele, acrescentando que esse diálogo entre as duas esferas precisa buscar impactos sociais positivos, como segurança e economia.

Outro ponto defendido por Turquetto é o uso de dados “não de forma reativa, mas preditiva”. E essa mudança de mentalidade pode até ajudar a evitar acidentes, como exemplifica Parker Treacy, CEO e cofundador da Cobli. “É muito previsível onde acontecem mais acidentes, em quais horários e qual o comportamento dos motoristas envolvidos, mas a grande maioria não sabe”, afirma.

Coleta de dados via telefonia móvel pode ajudar a mapear deslocamentos e horários de pico Foto: Tiago Queiroz/Estadão - 12.12.2022

Para Treacy, ainda levará tempo até que o big data seja protagonista das rotinas de empresas ligadas à mobilidade urbana, mas, quando esse dia chegar, a inteligência artificial será uma aliada para, inclusive, calcular riscos em tempo real. “É preciso definir o que se quer resolver e isso pode exigir menos dados, mas dados que realmente trarão insights para fazer uma operação melhor e defini-la em métricas.”

O grande insumo para o planejamento de mobilidade é entender o deslocamento das pessoas, identificar horários de pico e outros gargalos, afirma Antonio Andrade, gerente de operações na Kido Dynamics. Mas ele alerta que parte da coleta desses dados ainda se dá em campo, de forma sazonal. Andrade sugere que se explore mais a coleta passiva de dados gerados por telefones celulares, que resulta em uma amostragem coletiva, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

“Essas pegadas que as pessoas deixam nas antenas geram uma matriz de origem e destino rápida e assertiva. Não estou falando de dias atrás, mas dos últimos 15 minutos. É uma inovação que espero que seja mais utilizada pelas cidades.” Os dados de telefonia já foram usados, por exemplo, para medir o nível de isolamento social no período mais restritivo da pandemia de covid-19.

Entretanto, informações importantes para otimizar setores como o transporte público, muitas vezes, ficam retidas. Niege Chaves, vice-presidente do Grupo MobiBrasil, observa que são raras as capitais com dados abertos. “É um dado muito rico para ficar guardado em um data center. Poderia gerar uma política de preços diferenciados fora do horário de pico, identificando linhas ociosas que continuam queimando óleo diesel e ocupando espaço nas vias. Isso atrairia novas pessoas para esse serviço”, exemplifica.

A ideia passa também por cobrar menos de quem faz percursos mais curtos, algo possível de ser precificado com as ferramentas tecnológicas atuais. “Não faz mais sentido todos serem levados para um terminal para fazer uma integração”, afirma Chaves.

Além de as cidades não aproveitarem bem os dados que geram, falta ainda acessarem outras fontes. A tecnologia CDR (Call Detail Record) de coleta passiva nos celulares ainda é pouco explorada pelas prefeituras. Questionado se esses não deveriam ser dados públicos, o especialista Antonio Andrade pondera que essa é uma operação de alto custo, ao mesmo tempo em que os editais voltados à mobilidade ainda estão contratando pesquisas de campo.

”Dados de telefonia podem trazer uma resposta mais rápida; é preciso fomentar o conhecimento desses dados. Onde foram aplicados, como em Maceió, trouxeram ótimos resultados, principalmente na reestruturação do sistema de transporte coletivo”, diz Andrade.

Como financiar bem o transporte público

Uma das falhas do modelo de financiamento do transporte coletivo no Brasil é ser custeado apenas por seus usuários, o que afeta o bolso dos mais pobres, avalia Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). “O transporte individual só existe porque existe o transporte público. Haja vista que, em dia de greve em São Paulo, ninguém consegue circular. Então, quem anda de carro é beneficiado pelo transporte público e deveria contribuir.”

O engenheiro Lucio Gregori, ex-secretário municipal de transportes no governo de Luiza Erundina (1989-1992), acredita que a cobrança de uma taxa aos motoristas individuais é capaz de financiar o sistema público e possibilitar a tarifa zero, proposta que, agora, foi materializada na PEC 25/2023, da deputada Erundina. Nela, consta a ConUSV (Contribuição pelo Uso do Sistema Viário), que gera o valor a partir do tamanho do veículo (e consequente ocupação de espaço) e da potência do motor (pelo potencial poluidor).

Superintendente de Administração dos Contratos de Concessão da CCR Mobilidade, Tiago Terra acha que a tarifa zero não é aplicável à realidade atual, mas pode ser, a longo prazo, consequência da criação de novas formas de financiamento. Ele citou o exemplo francês de cobrança pela implantação de estabelecimentos. “Qualquer atividade inaugurada tem que pagar essa taxa, destinada à mobilidade urbana, porque se tornará uma geradora de fluxo.”