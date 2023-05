Por que policiais matam colegas de farda? ‘Precisa cuidar de quem cuida, mas antes da tragédia’

A recorrência de mortes de policiais cometidas por outros policiais tem chamado atenção nos últimos dias. Um dos casos mais graves foi na semana passada, quando um sargento matou a tiros dois outros agentes na base da PM em Salto, no interior de São Paulo. O Estado acumula oito mortes de policiais por colegas de farda em cinco meses (veja lista abaixo).

O problema não se restringe a São Paulo. Também neste mês, quatro homicídios de policiais civis por um colega no Ceará acenderam o alerta de especialistas para a saúde mental dos agentes da segurança pública. “Os casos mostram que as instituições estão prestes a explodir”, diz a psicóloga Juliana Martins, coordenadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Em Salto, um sargento invadiu a sala da administração da 3ª Companhia da PM no último dia 15 e matou a tiros de fuzil o capitão Josias Justi, comandante da PM na cidade, e o 2º sargento Roberto da Silva. O atirador foi preso. Entre os possíveis motivos, está a escala de trabalho do autor dos disparos e da mulher dele, também policial.

O ouvidor das Polícias do Estado, Claudio Aparecido da Silva, enviou despacho ao governador Tarcisio de Freitas (Republicanos) e ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e aos comandos das polícias Civil e Militar propondo um grupo de trabalho sobre saúde mental das polícias.

“A vitimização de policial por policial é um fato novo nas corporações e mostra que a a tropa está adoecida”, diz. “Ao lado das mortes, há a questão do suicídio. Na sexta (da semana retrasada), uma policial que se suicidou em Diadema e, no domingo, o suicídio de um policial militar em Sorocaba, deixando esposa grávida e filhos”, afirma.

Casos de violência entre policiais têm sido mais recorrentes no Estado de São Paulo Foto: Gilberto Marques/Governo de SP

Últimos casos de policiais mortos por outros policiais em SP

30 de dezembro: Cabo foi morto a tiros por investigador da Polícia Civil em Cruzeiro. O caso foi motivado por uma briga entre autor e vítima.

25 de janeiro: Sargento e guarda civil são mortos a tiros por policiais militares. Eles faziam a segurança de um trem quando foram confundidos com saqueadores de vagões.

27 de janeiro: PM é baleado e morto por colega durante treinamento em Bauru. O tiro foi acidental.

7 de fevereiro: PM rodoviário é morto por colega após confusão em bar em Atibaia.

5 de abril: Sargento é baleado e morto dentro de quartel em São Paulo após discussão com dois colegas. Capitão e cabo atiraram contra a vítima após briga sobre escala de trabalho.

15 de maio: Policial entra em base da PM em Salto e mata a tiros um capitão e um sargento. Autor dos disparos diz que ação foi motivada por problemas na escala de trabalho.

e mata a tiros um capitão e um sargento. Autor dos disparos diz que ação foi motivada por problemas na escala de trabalho. 18 de maio: Sargento é morto a tiros por um investigador da Polícia Civil em São José dos Campos. Briga teria ocorrido após discussão que envolvia um cachorro.

Não dá para tratar como caso isolado, diz especialista

Para Juliana Martins, é preciso estruturar as políticas de saúde mental nas corporações. “São as instituições que precisam de cuidados, mas historicamente acabam pondo na conta do indivíduo. Ele não tinha perfil, ou teve surto, coisas assim. Raramente vemos a instituição questionar o que está acontecendo com os policiais. Não dá para tratar esses casos como isolados.”

Não dá para tratar esses casos como isolados. O que isso traz para a gente é que são as instituições que estão de fato prestes a explodir Juliana Martins, psicóloga e coordenadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)

Em 5 de abril, o sargento Rulian Ricardo da Silva foi baleado e morto em quartel da PM em São Paulo, após discussão com dois colegas. Os tiros foram disparados por um capitão e um cabo. De acordo com a investigação, o sargento teria sido escalado para um plantão a Páscoa, quando pretendia passar a data com a família, em Franca, no interior, o que motivou a discussão.

Conforme a especialista, que é doutora em Psicologia, questões de saúde mental, como a depressão, a ansiedade e o suicídio, ainda são tratadas como tabu. “Nas instituições policiais, é um tabu maior ainda. São instituições que valorizam a ideia de força, são profissionais formados para construírem identidade de super-herói. Demonstrar adoecimento é demonstrar fraqueza. Não raro os superiores tratam o policial que pede ajuda psicológica como o cara não quer trabalhar.”

Briga de bar

Em 7 de fevereiro, o policial militar rodoviário Helio Werneck de Melo Neto, de 39 anos, foi morto a tiros por outro PM em um bar em Atibaia (SP). O PM à paisana brigava com pessoas no local, quando foi interpelado pelo colega, também de folga. Ele teria sacado a pistola, quando o policial se identificou e pediu que largasse a arma. Como não foi atendido, disparou contra o colega. Eles não se conheciam.

A exposição diária à violência e o fácil acesso a armas de fogo viram uma combinação perigosa, diz Juliana. “Vivem sob pressão, muitas horas de trabalho, pouco acesso ao lazer, à convivência de qualidade com a família. É comum que esses profissionais fiquem endividados, e aí há necessidade de educação financeira também”, afirma. “Não é raro que façam outras atividades remuneradas na folga, à noite. Não dormem, não têm tempo para a família.”

Para ela, é preciso investir mais na prevenção. “Quantos psicólogos existem para atender esses profissionais quando precisam? Não adianta dar palestra, é um suporte que precisa estar ali o tempo todo. Tem de fazer parte da rotina da polícia. Precisa cuidar de quem cuida, mas antes da tragédia acontecer.”

Afastamento resulta em prejuízo salarial e inibe tratamento

Segundo o ouvidor das polícias, o agente que se afasta para tratamento perde em torno de 40% do salário, parcela que corresponde a adicionais que recebe pela atividade operacional. “Perde a diária para alimentação, o adicional de insalubridade e tíquete para o turno de 12 por 36 horas. É um fator que inibe a busca de tratar a saúde mental.” Se o afastamento durar alguns anos, o PM pode ser aposentado compulsoriamente, com salário proporcional, o que o prejudica.

Jornadas excessivas e sobrecarga são outros problemas. “Temos escassez de sargentos, por exemplo, e os que estão na ativa trabalham demais”, diz ele, que também fala do déficit na Polícia Civil.

Além do episódio de Camocim (CE), houve casos recentes de polícia matando polícia em mais Estados. Em 27 de abril, um policial civil foi preso, suspeito de matar a tiros o PM Thiago Ruiz, de 36 anos, em Cuiabá. Os dois estavam em um posto de combustível quando, em uma discussão, o agente da Polícia Civil sacou a arma e disparou nove vezes contra o PM.

Em 20 de dezembro de 2022, um soldado da PM de Pernambuco matou a tiros a esposa grávida que o acusava de violência doméstica, em Cabo de Santo Agostinho. Depois, foi à sede do 19º Batalhão da Polícia Militar em Recife, onde estava lotado, e atirou contra quatro colegas, antes de se matar. O tenente Wagner Souza morreu na hora, a major Aline Maria Luna, subcomandante da unidade, morreu no hospital. Outros dois PMs ficaram feridos, mas sobreviveram.

‘Você só vê violência’, diz oficial

Um oficial da PM de São Paulo, que falou sob a condição de anonimato, disse que o policial com problema tem dificuldade para se abrir. “A polícia está fazendo um trabalho para a identificação dos sinais. O policial observa que o colega está com problema e avisa ao superior. É a profissão com mais suicídios”, diz. “Tem fatores como começar na carreira muito jovem, ter má remuneração, a carga estressante, em que você só vê violência, e a falta de reconhecimento da sociedade.”

Ele contou ter sido vítima disso em várias ocasiões. “Você atende uma ocorrência, salva a pessoa, logo depois outras estão xingando e querendo te agredir. Se não tem controle psicológico, somatiza”, afirma. Para ele, mesmo as chances de complemento de renda podem virar problema. “O policial se obra a fazer bicos e não tem tempo para a família.”

O policial se obriga a fazer bicos e não tem tempo para a família. Oficial da PM de São Paulo

Segundo ele, muitos conflitos no quartel têm origem na família do policial. “É cobrado pela mulher pelo salário baixo ou por estar ausente. Fica doente por isso e, como tem um instrumento letal próximo, a arma, vem o suicídio ou o confronto com colegas”, diz. “Procuramos encaminhar para atendimento, mas é característica do policial ser um pouco fechado. No subconsciente, ele está para salvar pessoas, é invencível, não pode se mostrar abatido, mas é um ser humano.”

Suicídios em alta

O suicídio de policiais civis e militares no Brasil cresceu 55% entre 2020 e 2021, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 (de 65 para 101 mortes). São Paulo foi o Estado com mais suicídios: 16 PMs e 8 policiais civis em 2021 – os dados de 2020 não foram disponibilizados. O estudo mostrou também que mais policiais morrem por suicídio do que em serviço no quartel ou em confronto com criminosos.

“Este tema é acompanhado com extrema atenção por parte dos secretários de segurança, comandos de polícia e técnicos do Consesp, que seguem atuando na construção de alternativas e soluções para fortalecer ainda mais a segurança do policial e ações de atenção à saúde mental”, disse o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública, Sandro Caron.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que as polícias paulistas oferecem suporte e atendimento psicológico a seus agentes. Os serviços de atendimentos psicossociais, diz a pasta, são feitos por psicólogos e assistentes sociais do Centro de Atenção Psicológica e Social (Caps), na capital, bem como nos 41 Núcleos de Atenção Psicossocial (Naps) em todas as regiões do Estado.”

Já a Polícia Civil, segundo a pasta, possui Divisão de Prevenção de Apoio Assistencial, onde psicólogos e assistentes sociais ficam disponíveis para atendimento. “A instituição também conta com psicólogos na Acadepol (Academia de Polícia) e Departamento de Administração e Planejamento (DAP).”

O advogado Rogério Augusto Dini Duarte, que defende o sargento Cláudio Gouveia, autor das mortes em Salto, disse que está apresentando habeas corpus contra a decretação da prisão preventiva, por entender que não estão presentes as condições para que o acusado permaneça preso.

No caso de Camocim (CE), a defesa do inspetor disse que o policial passava por problemas psicológicos ligados ao exercício da profissão. O policial civil do caso de São José dos Campos está em liberdade, já que a Corregedoria entendeu que ele agiu em legítima defesa.

Os defensores do capitão e do cabo sustentam a tese de que os dois policiais agiram em legítima defesa. No caso do confronto com agentes do COE que resultou na morte do PM da reserva, Reginaldo Barros, não foi possível contatar a defesa.