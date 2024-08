Porsche se manifesta após acidentes envolvendo carros da marca: ‘Comprometimento com a segurança‘

Com a grande repercussão dos casos, a representante da Porsche no Brasil se manifestou. Em nota à imprensa, disse que “reafirma seu comprometimento com a segurança nas vias públicas e o respeito às normas estabelecidas no Código Nacional de Trânsito”. Sobre o caso da Avenida Interlagos, também lembrou que “não possui qualquer vínculo com o motorista envolvido no acidente”.

“Investimos extensivamente em programas de treinamento de condução como forma de ampliar a segurança no uso dos automóveis. Oferecemos também um amplo portfólio de oportunidades para utilização dos veículos em ambientes seguros e controlados”, disse a companhia.