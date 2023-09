Porto de Santos: corpo é encontrado após escaneamento de contêiner

A Polícia Federal (PF) investiga as circunstâncias do aparecimento de um corpo encontrado dentro de um contêiner em um terminal do Porto de Santos, no litoral paulista, na madrugada de quinta-feira, 14.

Conforme a PF, o órgão foi acionado após o escaneamento do contêiner, realizado pelas autoridades do terminal, identificar uma imagem que se assemelhava à silhueta de uma pessoa. Veja abaixo as fortes imagens.

“Após a abertura do contêiner, verificou-se que se tratava de um corpo humano em estado avançado de decomposição”, disse a polícia.

O navio que transportou o contêiner partiu do Porto de Tânger, no Marrocos, e atracou em Santos no domingo passado, 10. A Polícia Federal realizou uma perícia detalhada e conduziu outras diligências no local.

O corpo de uma pessoa foi localizado no interior de um contêiner declarado como vazio, no Porto de Santos. Foto: Divulgação/Receita Federal

Segundo a Alfândega da Receita Federal no Porto de Santos, o contêiner havia sido declarado como vazio.

“O escaneamento de contêineres vazios na importação é uma obrigação imposta aos recintos alfandegados por norma da Receita Federal, com intuito de combater o contrabando e o descaminho”, disse em nota.

Continua após a publicidade

Na madrugada de quinta-feira, 14, em um terminal de contêineres situado no Porto de Santos, foi localizado o corpo de uma pessoa no interior de um contêiner declarado como vazio. Foto: Divulgação/Receita Federal

Ao identificar na imagem que havia algo no interior do contêiner parecendo ser um corpo humano, o terminal portuário avisou a fiscalização aduaneira que, por sua vez, acionou a Polícia Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Foi determinada a imediata abertura do contêiner e constatado que o corpo já estava em estado avançado de decomposição”, confirmou a Alfândega da Receita Federal no Porto de Santos.