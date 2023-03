Praia brasileira é eleita a mais bonita do mundo; veja ranking com a lista completa

A Baía do Sancho, no arquipélago de Fernando de Noronha, foi eleita a melhor praia do mundo, de acordo com a premiação Travelers’ Choice Best of the Best de 2023 da Tripadvisor, maior plataforma de orientação de viagens do mundo, divulgada na terça-feira, 28. Ainda de acordo com a avaliação dos viajantes enviadas nos últimos 12 meses, a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, aparece em 19º lugar no ranking. A premiação apresenta “o melhor dos melhores” na escolha dos viajantes.

Das águas cristalinas do Caribe às falésias dramáticas de areias negras da Islândia, o ranking deste ano oferece aos viajantes de todo o mundo a oportunidade de encontrar sua praia favorita, conforme a plataforma de viagens.

“Como uma grande fã de praia, conheço o fascínio impossível de resistir do sol e da água azul-turquesa - e certamente há muito disso na lista deste ano”, disse Sarah Firshein, chefe editorial do Tripadvisor.

Praia da Baía do Sancho, em Fernando de Noronha. Foto: Felipe Mortara/Estadão





Baía do Sancho

Subindo seis posições em relação ao ano passado para chegar ao primeiro lugar da lista está a Baía do Sancho. Localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, parte de um grupo de ilhas vulcânicas a pouco mais de 200 milhas da costa nordeste do Brasil, esta área é conhecida por seu litoral recortado e diversos ecossistemas.

Fora dos roteiros mais conhecidos e acessível apenas por escada a partir do continente, a Baía de Sancho é famosa não apenas por suas águas azul-turquesa perfeitas e praia de areia branca, mas também pela exótica variedade de vida selvagem, de acordo com a Tripadvisor.

“Os viajantes que se aventuram nas águas mornas e claras podem ter a sorte de vislumbrar tartarugas marinhas, raias, golfinhos e até tubarões de recife. Ladeado por falésias cobertas de floresta, este local selvagem e intocado também é famoso pelos simpáticos caranguejos que rastejam ao longo da costa”, justifica a premiação sobre a praia brasileira que está no topo da lista.

Ainda de acordo com a avaliação dos viajantes enviadas nos últimos doze meses, a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, aparece em 19º lugar no ranking. Foto: Divulgação/Tripadvisor

Confira o ranking com as 25 melhores praias do mundo:

Baía do Sancho - Fernando de Noronha, Brasil Eagle Beach - Aruba, Caribe Cable Beach - Broome, Austrália Reynisfjara Beach - Vik, Islândia Grace Bay Beach - Grace Bay, Ilhas Turcas e Caicos, Caribe Praia da Falésia- Olhos de Água, Portugal Radhanagar Beach - Havelock Island, Índia Spiaggia dei Conigli - Sicília, Itália Varadero Beach - Cuba, Caribe Ka’anapali Beach - Maui, Havaí, EUA Siesta Beach - Siesta Key, Flórida, EUA Driftwood Beach - Jekyll Island, Georgia, EUA Manly Beach - Sydney, Austrália Seven Mile Beach - Grand Cayman La Concha Beach - San Sebastian, Donostia, Spain Kelingking Beach - Nusa Penida, Bali, Indonésia Playa de Muro - Playa de Muro, Espanha Playa Manuel Antonio - Manuel Antonio, Costa Rica Praia de Ipanema - Rio de Janeiro, Brasil Nungwi Beach - Nungwi, Tanzânia Falassarna Beach - Falassarna, Grécia Nissi Beach - Ayia Napa, Chipre Playa Norte - Isla Mujeres, México Magens Bay - São Tomás Lagoa Balos, Kissamos, Grécia