Prédio desaba em Gramado após rachaduras surgirem no solo; veja imagens

Um prédio residencial, localizado na Rua Ladeira das Acácias, no bairro Três Pinheiros, em Gramado, na Serra Gaúcha, desabou por volta das 5h30 da manhã desta quinta-feira, 23. Os moradores do Residencial Condado Ana Carolina já tinham sido avisados para deixar o local durante o início desta semana após forte temporal na região na última sexta-feira, 17, e rachaduras aparecerem na rua e no prédio.

O local estava isolado desde sábado, 18, e não houve registro de vítimas. Conforme a Prefeitura de Gramado, o prédio caiu dentro de seu próprio terreno e não atingiu o bairro Três Pinheiros. Ao menos 125 imóveis da cidade apresentaram danos estruturais, mas os setores turísticos não apareciam entre os afetados.

Prédio desaba em Gramado após rachaduras surgirem no solo. Foto: Bruno Stolz/Prefeitura de Gramado

Neste momento, servidores da Defesa Civil municipal, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar estão no local. A área está isolada.