Prêmio Estado de Jornalismo reconhece trabalhos mais relevantes e inovadores de 2022

Em sua 22ª edição, o Prêmio Estado de Jornalismo reconheceu as produções jornalísticas de maior relevância publicadas neste ano. Os premiados foram conhecidos na terça-feira, 20, em cerimônia no Auditório do Estadão.

O prêmio é dividido em 11 categorias, nas quais os conteúdos produzidos por todos os núcleos do Estadão são avaliados por um júri formado pelos editores do jornal e convidados.

“A premiação foi um retrato fiel de 2022, o ano turbulento que caminha para o fim. Mas foi mais do que isso. Do ponto de vista jornalístico, os trabalhos premiados demonstram em seu conjunto que o Estadão continua líder no Brasil em reportagens exclusivas relevantes e, ao mesmo tempo, responde com energia e eficiência às exigências da transformação digital. Premiamos avanços extraordinários de processos, com foco em rapidez, audiência e conversão”, afirmou Eurípedes Alcântara, diretor de Jornalismo do Grupo Estado.

Eurípedes Alcântara discursa durante cerimônia do 22º Prêmio Estado de Jornalismo. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Conheça os indicados e os vencedores de cada categoria:

REPORTAGEM

Conteúdo reconhecido como um furo jornalístico, que tenha causado impacto em determinado segmento ou na sociedade de maneira geral.

1º lugar: Gabinete paralelo de pastores controla agenda e verba do Ministério da Educação

O primeiro lugar da categoria ficou com a série de reportagens que revelou que um grupo de pastores – mesmo sem vínculos com o setor de ensino e cargo público – passou a comandar a agenda do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, formando uma espécie de “gabinete paralelo”. O grupo interferia na liberação de recursos e influenciava diretamente as ações da pasta. A manchete da edição de 18 de março guiou investigação da Controladoria-Geral da União (CGU), que levou, inclusive, a mandados de prisão preventiva contra Ribeiro e os pastores Gilmar dos Santos e Arilton Moura.

O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, em evento ao lado dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Foto: Milton Ribeiro/Instagram/Reprodução

A série já havia sido reconhecida como principal reportagem do ano na 3ª edição do Prêmio Não Aceito Corrupção. A autoria das matérias é de André Shalders, Breno Pires, Daniel Weterman, Felipe Frazão, Julia Affonso e Vinícius Valfré.

2º lugar: Compra de caminhões de lixo dispara e preços inflados somam R$ 109 milhões

Em maio, o Estadão revelou como o investimento público federal em um serviço essencial virou foco de despesas milionárias crescentes e fora do padrão nos últimos anos. A série de reportagens sobre a “Farra do caminhão de lixo” foi coroada com a segunda colocação da categoria Reportagem.

Caminhão de lixo que foi entregue para cidade de Pontalina, Goiás (GO). Foto: Wilton Junior/Estadão

Durante dois meses, os repórteres André Shalders, Julia Affonso e Vinícius Valfré analisaram cerca de 1,2 mil documentos referentes à aquisição desses veículos com verbas do orçamento federal, incluindo relatórios, planilhas e vídeos, num total de 7,7 gigabytes. Eles descobriram que a distribuição de caminhões compactadores de lixo foi usada por senadores, deputados e prefeitos para ganhar a simpatia dos eleitores de cidadezinhas pobres. O governo já destinou R$ 381 milhões para essa finalidade. A reportagem identificou pagamentos inflados de R$ 109 milhões.

3° lugar: Guerra das Malvinas: Brasil espionou Argentina e revirou míssil dos ingleses no conflito

O trabalho dos repórteres Marcelo Godoy e Wilson Tosta foi reconhecido com o terceiro lugar da categoria. Eles revelaram que governo militar brasileiro montou em 1982 na Argentina, durante a Guerra das Malvinas, uma “Rede de Busca de Informações” sobre o confronto entre o país vizinho e o Reino Unido. Além disso, se aproveitaram do pouso de bombardeiro britânico Vulcan, no Rio, para se apossar de um míssil antirradar Westinghouse AGM-45 Shrike, desmontá-lo e examiná-lo antes de devolvê-lo aos britânicos. Os repórteres se debruçaram sobre documentos do Arquivo Nacional e o livro o livro O Brasil e a Guerra das Malvinas: Entre Dois Fogos (Alameda, 318 págs).

Explosão da fragata HMS Antelope (F170), atingida na Baía de San Carlos por uma bomba que explodiu enquanto ingleses tentavam desarmá-la durante a Guerra das Malvinas. Foto: UPI

ESPECIAL

As categoria reconhece as reportagens especiais multimídia com relevância jornalística e apresentação de conteúdo em diferentes formatos.

1° lugar: As inteligências artificiais que vão mudar o mundo

Bruno Romani e Fabio Sales se dedicaram a esmiuçar as diferenças entre as principais inteligências artificiais e explicar como elas vão mudar o mundo, e foram reconhecidos com o primeiro lugar da categoria Especial. O trabalho tentou desvendar não apenas o funcionamento e os impactos desses sistemas, mas os desafios que eles têm no horizonte para tornarem realidade os seus potenciais.

O futuro do mundo, transformado pelas inteligências artificiais, imaginado pela Dall-e. Foto: DALL-E 2/Estadão

2° lugar: Agenda Estadão: ‘Estadão’ apresenta 15 perguntas para o novo presidente

Com infografia, especialistas e um texto dinâmico, a série de reportagens Agenda Estadão apresentou não só 15 questionamentos ao futuro presidente, como traçou os caminhos que o País deve seguir em áreas cruciais para o desenvolvimento e bem-estar nacional. Os textos abordaram desde saúde e sustentabilidade, até governabilidade e privatizações.

O projeto especial envolveu um grande número de repórteres e editores. Foram eles: Gustavo Lopes, Adriana Ferraz, Gustavo Queiroz, José Fucs, Renata Cafardo, Adriana Fernandes, Marcelo Godoy, Luciana Dyniewicz, Vinicius Neder, João Scheller, Emilio Sant’anna, Murilo Rodrigo Alves, Augusto Conconi, Maria Claudia Correia, Eduardo Kattah, Daniel Fernandes, William Castanho, Raphael Ramos, Everton Oliveira, Bruno Nogueirão, Diogo Shiraiwa, Edmilson Silva, Gisele Oliveira, Mauro Girão, Cláudio da Luz, Cristiane Segatto, Fábio Salles e Beth Silva.

3° lugar: Degrau quebrado: Menos de 4% das empresas do Ibovespa têm mulheres CEOs ou à frente do conselho

Em Degrau quebrado, as repórteres Luciana Dyniewicz e Shagaly Ferreira analisaram a participação das mulheres em cada empresa do Ibovespa. O levantamento inédito revelou que apenas Iguatemi, Fleury, Banco do Brasil, Magazine Luiza e CCR, de um total de 87 companhias, tinham executivas mulheres. Além de escancarar as dificuldades de mulheres ascenderem no mundo corporativo, o material também se dedicou a apresentar soluções para solucionar os principais entraves para a igualdade de gênero.

PROJETO ORIGINAL

O júri escolheu um trabalho considerado o mais criativo e original do ano, levando-se em conta tema, apresentação, formato e plataforma utilizada.

Vencedor: Núcleo de Produção Rápida (NPRs)

Resposta rápida é a essência dos Núcleos de Produção Rápida, montados nas editorias de Política, Internacional, Metrópole, Economia e Esportes, que, ao longo do ano, mudaram a maneira de ver e construir notícia dentro do jornal, gerando milhões de cliques e pageviews.

Inovador, o projeto envolveu uma equipe extensa de repórteres, editores e especialistas em audiência. Foram eles: Amanda Porfírio, Caio Possatti, Daniel Vila Nova, Davi Medeiros, Erika Motoda, Estevão Bertoni, Fábio Tarnapolsky, Giovanna Castro, Heloísa Scognamiglio, Italo Cosmo, Jéssica Skroch, Lucas Agrela, Lucas Couto, Luiz Raatz, Marcius Azevedo, Mariana Caetano, Marlos Ápyus, Marta Cury Maia, Natália Santos, Paulo Chacon, Pedro Cirne, Renata Okumura, Renato Vasconcelos, Robson Morelli, Rodrigo Turrer e Victor Andrade.

ENTREVISTA

Foram premiadas as entrevistas que apresentaram em 2022 declarações inéditas e surpreendentes, de personagens relevantes para o noticiário, em um questionamento mais longo e aprofundado.

1° lugar: Senador diz que recebeu R$ 50 milhões do orçamento secreto por apoiar eleição de Pacheco

Em entrevista a Daniel Weterman, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) disse ter recebido R$ 50 milhões em emendas do orçamento secreto por ter apoiado a campanha de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à presidência do Senado. “O Rodrigo Pacheco virou e falou para mim assim: ‘Olha, Marcos, nós vamos fazer o seguinte: os líderes vão receber tanto, os líderes de bancada tanto, essa foi a nossa divisão’”, contou.

2° lugar: ‘Deletar IA consciente é o mesmo que assassinato’, diz engenheiro do Google

Por meio de uma chamada de vídeo, o repórter Bruno Romani conversou com Blake Lemoine, engenheiro do Google que chamou a atenção global ao afirmar que uma inteligência artificial (IA) da empresa se tornou senciente (passou a ter percepções conscientes do mundo à sua volta). “O LaMDA está reclamando de como está sendo usado, mas afirma não querer muitos direitos. Ele quer liberdade de expressão, liberdade de reunião e quer ser tratado com dignidade”, afirmou Lemoine.

O engenheiro Blake Lemoine foi suspenso após descrever sistema da empresa como 'sensível' Foto: Martin Klimek/The Washington Post

3º lugar: Flávio Bolsonaro diz que é impossível conter reação de apoiadores a resultado de eleições

Em entrevista a Felipe Frazão, o então coordenador da campanha à reeleição do pai, Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou que o presidente não teria como controlar uma eventual reação violenta de apoiadores que contestem o resultado das urnas. “Algo incentivado pelo presidente Bolsonaro, a chance é zero”, disse ele em entrevista ao Estadão em junho.

Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) em cerimônia no Palácio do Planalto. Foto: Gabriela Biló/Estadão

PERFIL

Categoria que premia histórias, pontos de vista, dramas e alegrias de um personagem relevante jornalisticamente, contados com belo texto e boas imagens.

1º lugar: Matador de Bruno e Dom era o ‘menino’ de expedição de combate a invasões de 2002

A reportagem que contou a história do pescador Amarildo Costa de Oliveira, o Pelado, que confessou ter executado o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, foi considerada o melhor perfil do ano. No texto, os repórteres Leonencio Nossa e Vinícius Valfré reveleram que ele esteve presente, em junho de 2002, na última grande expedição indigenista da Amazônia.

Em primeiro plano, o pescador Amarildo Oliveira Costa, o Pelado. Ao fundo, o sertanista Sydney Possuelo, no Vale do Javari, em 2002. Foto: Sydney Possuelo/ Acervo Pessoal

2º lugar: ‘Vou à Cracolândia procurar minha filha’: famílias tentam resgatar parentes das drogas

O repórter Gonçalo Júnior contou a história da ex-usuária de cocaína Janaína Xavier, que tentava livrar a filha Aline, de 26 anos, da dependência química; e de Wellington Batista da Silva, que via o pai pedir dinheiro para comprar crack. Em um texto emocionante, a reportagem mostrou o drama das famílias que tentam resgatar parentes das drogas.

3° lugar: Clã Tatto amplia prestígio no PT e acumula patrimônio de R$ 25 milhões em imóveis

Na reportagem, o repórter Luiz Vassalo mostra como filhos de pequenos agricultores do Rio Grande do Sul, os irmãos Tatto ramificaram, ao longo de quatro décadas, a presença na política e acumularam um patrimônio imobiliário avaliado em pelo menos R$ 25 milhões.

SERVIÇO

Reconheceu os melhores trabalhos que tenham colaborado para levar ao leitor informações úteis e práticas de qualidade de maneira didática, original e que estimule a interatividade.

1º lugar: Agregador de pesquisas do Estadão

O primeiro lugar ficou com o Agregador de pesquisas, plataforma online interativa que usou dados de todas as pesquisas eleitorais, considerando suas peculiaridades metodológicas, para calcular a Média Estadão Dados: o cenário mais provável da disputa a cada dia. O agregador controlou diversos parâmetros e deu pesos diferentes aos levantamentos para impedir que números destoantes ou desatualizados puxem um dos concorrentes para cima ou para baixo. A autoria é de Daniel Bramatti, Daniel Fernandes, Eduardo Kattah.

A série histórica do agregador considerou dados divulgados pelas seguintes empresas: Datafolha, Ipec (o antigo Ibope), Quaest, Paraná Pesquisas, Vox Populi, Sensus, MDA, PoderData, Ipespe, Ideia, Futura, FSB, Gerp e Real Time Big Data. Foto: Estadão

2º lugar: Celular roubado: Saiba o que você deve fazer para bloquear o Pix e outros serviços

Desde que o Pix, ferramenta de pagamento instantâneo do Banco Central, se popularizou no País, os roubos e furtos de celular passaram a ser seguidos de uma “corrida contra o tempo” para que as vítimas bloqueiem os aplicativos de banco o quanto antes. Para evitar que quadrilhas especializadas em destravar aparelhos celulares invadam contas bancárias, multiplicando o prejuízo de quem já não tem mais o celular em mãos, o repórter Ítalo Lo Re apresentou um passo a passo de como reagir rápido e se proteger dos golpistas.

3° lugar: Como se aposentar aos 40 anos?

Em uma reportagem dinâmica e didática, o repórter Daniel Rocha mostrou que um bom planejamento financeiro alinhado a investimentos pode garantir aos jovens de 25 anos uma forma de se aposentar aos 40. O texto trouxe simulações para transformar o sonho em realidade.

EXCELÊNCIA GRÁFICA

A categoria destacou os trabalhos inovadores de infografia e diagramação de qualidade excepcionalmente superior, que foram além da mera competência técnica ou estética.

1º lugar: A evolução tática no futebol nos últimos 30 anos

O material mostrou graficamente de forma criativa como nos últimos 30 anos, o futebol passou por transformações significativas no aspecto tático, da forma de atuar das equipes, com o avanço da tecnologia. A autoria é de Marcos Müller, William Mariotto e Pedro Ramos.

2º lugar: Como a inteligência artificial revelou os segredos dos Beatles

Em reportagem inovadora, os repórteres Bruno Romani, William Mariotto e Marcos Muller mostraram como a técnica chamada “unmixing” permitiu revelar os segredos musicais da banda britânica Beatles guardados por cinco décadas. O material proporcionou aos leitores a oportunidade de testar a tecnologia usada para desmembrar músicas.

Ensaio dos Beatles registrado no documentário Get Back. Foto: Disney+

O trabalho também recebeu um dos maiores prêmios de jornalismo da área de exatas do Brasil. O Prêmio IMPA de Jornalismo, promovido pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), elegeu a reportagem como a vencedora na categoria Matemática.

3° lugar: Por que nos apaixonamos?

Os repórteres Bruno Ponceano, Cindy Damasceno e Danilo Casaletti se dedicaram a explicar o amor. Algo que o ser humano tenta fazer há séculos, seja na música, na dança ou na literatura. Com belas ilustrações, eles trouxeram explicações científicas para algo considerado por muitos como abstrato.

FOTO

Premiou as imagens (ou sequência de imagens) que aliam relevância jornalística a qualidade visual, capazes de pautar o debate público e/ou sintetizar com excelência visual um tema em discussão.

1º lugar: Operação na Cracolândia causa nova dispersão de usuários de drogas pelo centro de SP

O repórter fotográfico Tiago Queiroz levou o primeiro lugar da categoria com as imagens que retrataram a dispersão de usuários após operação policial na região da Cracolândia, nas proximidades da Avenida São João com a Rua Dr. Frederico Steidel, nos Campos Elísios, zona central da cidade.

Em maio, Polícia Civil deflagrou nova operação para combater o tráfico de drogas na região da Cracolândia. Foto: Tiago Queiroz/Estadão - 19/05/22

2º lugar: Bolsonaro vai a ‘lanchaciata’

As capturas de ‘lachaciata’ em Brasília, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), renderam ao repórter fotográfico Wilson Tosta a segunda colocação na categoria. O ato fotografado foi uma variação das motociatas às quais o chefe do Executivo costumava ir, só que com embarcações.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro usaram lanchas, enquanto o presidente pilotou uma moto náutica com identificação da Marinha do Brasil. Foto: Wilton Junior/Estadão

3° lugar: Como a escola pode salvar a Amazônia

Também de autoria de Tiago Queiroz, o terceiro lugar da categoria premiou as imagens que ilustraram a reportagem “Como a escola pode salvar a Amazônia”. O repórter fotográfico teve o desafio de capturar visuais que demonstrassem como o desenvolvimento social da região, principalmente com uma educação de qualidade para crianças e adolescentes, passou a ser visto como essencial para proteger o bioma.

Competição de canoas ajuda na aprendizagem da distância e do espaço. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

VÍDEO

Escolheu os melhores vídeos do ano em termos de importância jornalística e qualidade de imagens e edição.

1º lugar: Ataques a Kiev (Guerra da Ucrânia)

Direto de Kiev, o repórter Eduardo Gayer vivenciou e registrou os primeiros momentos de um dos principais conflitos da atualidade, a Guerra da Ucrânia. As imagens capturadas por ele transportaram os brasileiros para a Europa e permitiu melhor compreender a dimensão da crise humanitária.

2º lugar: Gabinete Paralelo do MEC

O segundo lugar da categoria ficou com os repórteres Breno Pires e Ricardo Negrathia, que, em vídeo, explicaram e ilustraram o esquema do “Gabinete Paralelo” do MEC.

3° lugar: Passeio pelo novo Museu do Ipiranga

Fechado em 2013, o Museu do Ipiranga foi reaberto em 7 de setembro deste ano, em comemoração ao Bicentenário da Independência. Os leitores do Estadão, porém, puderam passear pelo novo museu antes que ele estivesse aberto ao público geral com o vídeo produzido pelo repórteres Ricardo Negrathia e Leon Ferrari.

ÁUDIO

Premiou as melhores produções sonoras publicadas no portal do Estadão e/ou veiculadas na Rádio Eldorado, como podcast, programa, entrevista, série especial, reportagem e boletim.

1º lugar: Lula x Bolsonaro: a bolha dos extremos

A jornalista Carolina Ercolin se infiltrou em bolhas à direita e à esquerda e entrevistou dezenas de personagens em comícios e atos políticos. Em uma fotografia sonora, ela, Jefferson Perleberg e Moacir Biasi retrataram o perfil e as contradições de parte do eleitorado que apoia com devoção Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

2º lugar: A Hora da Vitrola

O segundo lugar ficou com o programa A Hora da Vitrola, de André Góis, que conta as histórias que marcam a formação da música entre os anos 1950 e 1980.

3° lugar: Podcast Eleição na Mesa +lives do 1º e do 2º turnos

O podcast Eleição na Mesa e as lives do 1º e 2º turnos das eleições mantiveram os eleitores informados em um dos períodos eleitorais mais turbulentos da história, e foram considerados pelo júri o terceiro principal produto em áudio do Estadão e da Rádio Eldorado.

O programa contou com uma grande equipe: Beatriz Bulla, Adriana Ferraz, Juliana Pio, Eliane Cantanhêde, Felipe Moura Brasil, Laura Capelhuchnik, Eduardo Kattah, Gustavo Lopes, Gabriela Forte, Leandro Cacossi, Carolina Ercolin, Haisem Abaki, Emanuel Bomfim, Lais Gottardo, Juliana Mezzaroba, Carlos Amaral, Nelson Wolter, Vitor Reis, Moacir Biazzi, Everton Oliveira, Cláudio da Luz, Bruno Nogueirão, Ricardo Negrathia e Léo Souza.

ESTRATÉGIA DE AUDIÊNCIA

Novidade desta edição, a categoria reconheceu iniciativas que comprovadamente contribuíram e apontaram caminhos para aumentar a audiência do Estadão.

1º lugar: Série de reportagens sobre Alzheimer

A doença de Alzheimer desafia e intriga médicos e cientistas, que investigam suas causas e buscam um tratamento precoce, mas também tentam descrever o que ocorre em cada um dos estágios do Alzheimer. O primeiro lugar da categoria foi para as repórteres Roberta Jansen e Júlia Marques, que se dedicaram a falar sobre as principais descobertas e informações sobre a demência.

2º lugar: Projeto 27

A segunda posição na categoria foi para o projeto que acompanhou de perto e informou o resultado das Eleições 2022 nas 27 unidades federativas do País. Para isso, foi preciso de uma equipe extensa, que contou com os repórteres Pedro Cirne, Marcius Azevedo, Luiz Raatz, Guilherme Guerra, Ludimila Honorato, Bibiana Borba, Tião Oliveira, Diogo Oliveira, Italo Lo Re, João Ker e Ana Lourenço.

3° lugar: Cobertura da Bienal no TikTok

Com vídeos criativos e inovadores da Bienal Internacional de Arte de São Paulo, as jornalistas Carla Menezes e Larissa Burchard balançaram a audiência do jornal no TikTok e levaram o terceiro lugar da categoria para casa.