Preso em Santa Catarina trabalha para ajudar com gasto de estadia na cadeia

Para Juliana Brandão, pesquisadora sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, iniciativas como a de Santa Catarina ainda são minoria “Com a entrada no sistema (carcerário), a pessoa sofre interrupção de qualquer atividade laboral que vinha exercendo. É preciso verificar se a iniciativa a conecta com o mundo externo, ou se é voltada só para a manutenção do sistema.”

Ela considera importante que as ações visando à ressocialização do preso por meio do trabalho não sejam apenas para manter o sistema, mas também reflita na recuperação social do detento. “É necessário esse equilíbrio. O preso é uma pessoa cuja cidadania está em questão. A atividade laboral deve ser no sentido de prepará-la para que se reconecte com o mundo externo, que essa ponte seja refeita.”

Procurado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não comentou o programa de Santa Catarina. Institucionalmente, informa que um de seus papéis é fomentar a implementação de medidas protetivas e de projetos de capacitação profissional e reinserção social do interno e do egresso do sistema carcerário, uma vez que o trabalho tem o potencial de evitar a retroalimentação da criminalidade.