Primeira semana de 2024 deve ter chuva na maior parte do País; veja a previsão

O clima nublado e com garoa leve que marcou os últimos dias de 2023 deve se manter na maior parte do País nesta primeira semana de 2024. Segundo o Climatempo, a chegada de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul – que atuará perto da costa por alguns dias – deve manter o céu carregado e com chance de chuva moderada e podendo a chegar a intensas em áreas isoladas desde o Sudeste até o Norte do Brasil.

A Zona de Convergência do Atlântico Sul é o principal sistema meteorológico responsável pela chuva no verão brasileiro e pode gerar uma nebulosidade persistente e que se estende desde a Amazônia até o Oceano Atlântico, influenciando o clima em todo o Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste.

Desta segunda, 1, até o final desta primeira semana de janeiro, esse sistema deve estacionar sobre a porção mais norte do Brasil, trazendo chuva mais persistente para o Espírito Santo, Tocantins, parte do Pará, sul do Amazonas, norte de Goiás, Distrito Federal e em Mato Grosso. Nas regiões do norte de Minas Gerais, centro-sul da Bahia e nos Estados do Maranhão e Piauí, há previsão de acumulados de 150 a 250 milímetros de chuva, um volume considerado acima da média.

Céu carregado e com chance de chuva em todo o País deve ser a tendência para a primeira semana de 2024, Foto: Amanda Perobelli/Estadão

No restante do País, a previsão é de céu encoberto pelo menos até quinta feira, com chance de chuva leve e o sol dando as caras, mas sempre entre nuvens. Em São Paulo, não será diferente, e a capital não deve ter temperaturas acima dos 26ºC nos próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Estão previstas pancadas de chuva na cidade a partir da quarta-feira, 3.

Em relação à temperatura, janeiro será mês de calor acima da média, ainda de acordo com o Inmet. A expectativa é de que 2024 fique entre os anos mais quentes já registrados, devido ao aquecimento do planeta, com destaque para os Estados do Norte e Nordeste, que devem ter calor intenso e distribuição de chuvas diferentes dos últimos anos em intensidade e concentração.