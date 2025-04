Processo de cidadania italiana pode ter mais mudanças; veja o que o governo planeja

O objetivo, segundo o governo, é “tornar os procedimentos mais eficientes”, permitindo aos consulados se concentrarem em fornecer serviços para aqueles que já são cidadãos.

O prazo para a conclusão dos procedimentos da cidadania aumentará, se o texto for aprovado, passando de 2 anos para 4 anos. O envio dos documentos seria feito por meio postal, com encargos de envio e serviços por conta do solicitante. As demais comunicações seriam feitas de forma eletrônica.

O governo propõe ainda um período de transição em que os consulados continuarão a processar os pedidos de cidadania, mas seria fixado um limite no número de pedidos recebidos. Essa proposta surge após funcionários de consulados, tribunais de justiça e comunas (as ”prefeituras” italianas) reclamarem da alta demanda de processos de cidadania solicitados por estrangeiros.

Essa centralização do processamento de pedidos de cidadania em Roma “é a receita para o caos”, na visão do ítalo-brasileiro Daniel Taddone, membro do Conselho Geral dos Italianos no Exterior (órgão consultivo do governo do país europeu que representa os italianos que vivem fora do país). Ele já trabalhou em consulados italianos no Brasil.