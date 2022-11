Procurador acusado de agredir chefe depreda cela e vai para castigo em Tremembé

Publicidade

O procurador municipal Demétrius Oliveira de Macedo, de 34 anos, preso por agredir sua superior, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, de 39, foi punido por ato de indisciplina após quebrar o vidro da cela em que se encontra, na Penitenciária Estadual de Tremembé, no interior de São Paulo.

Conforme documento encaminhado à Justiça, Macedo usou o estrado da cama para quebrar o vidro de vigilância da cela. Ele estaria inconformado por estar em cela comum da penitenciária, quando teria direito a tratamento especial por ser advogado com inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A confusão aconteceu na tarde de terça-feira, 15, quando Macedo começou a falar alto e protestar por estar em cela do Pavilhão 2 da penitenciária. Desde que foi preso, ele manifesta inconformidade por não receber tratamento especial.

Atacada pelo procurador de Registro (SP) em junho, Gabriela Samadello Monteiro de Barros ficou com diversos ferimentos pelo corpo, especialmente no rosto Foto: TV VANGUARDA

Segundo documento encaminhado à Justiça, bastante alterado, o detento tirou o estrado da cama e atingiu a “espia” de vidro, quebrando-a. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) informou ter instaurado procedimento disciplinar e encaminhado o preso para o isolamento preventivo, castigo conhecido como “pote”.

Não é a primeira vez que o ex-procurador municipal causa incidentes na penitenciária. No último dia 10, ele se recusou a ficar na cela e pediu para ser levado para o castigo. Como resistiu à ordem de retornar à cela, ele acabou isolado temporariamente, conforme as regras da penitenciária.

No dia 28 de junho, a defesa de Macedo entrou com pedido na Justiça para que o acusado tivesse a prisão preventiva revogada e pudesse aguardar a instrução do processo em liberdade. Caso não fosse concedida a liberdade provisória, a defesa pleiteou que o detento fosse transferido para sala do estado maior ou, não havendo, tivesse a prisão domiciliar permitida.

Continua após a publicidade

A Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) também pediu que o advogado inscrito fosse levado para uma sala da brigada da Polícia Militar, sem grades e portas trancadas por fora, como prevê o estatuto da Ordem dos Advogados.

Conforme o Estatuto da Advocacia e da OAB, o advogado não pode ser preso antes de sentença final a não ser em “sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas”, ou, na sua falta, em prisão domiciliar. O pedido aguarda decisão.

Agressão filmada

A agressão à procuradora-geral do município de Registro, Gabriela Samadello, aconteceu no dia 20 de julho deste ano. O então procurador se revoltou após tomar conhecimento de que a chefe havia pedido providências contra ele, por ter tratado de forma grosseira uma funcionária. A procuradora-geral foi agredida com socos e pontapés, tendo ficado com o rosto ensanguentado. Colegas filmaram as agressões. Ele foi preso no dia 23 de junho, em São Paulo.

A reportagem entrou em contato com o advogado do procurador, Marco Antonio Modesto, e ainda aguarda retorno.