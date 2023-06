O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, 28, dados atualizados da população brasileira, a partir da coleta feita pelo Censo em 2022. Os municípios de Serra da Saudade (MG), Borá (SP) e Anhanguera (GO) são os menores e têm população inferior a mil pessoas em cada um deles.

Cidades menos populosas do País, segundo o IBGE

O Rio Grande do Sul tem seis das 20 menores cidades do País: André da Rocha, União da Serra, Coqueiro Baixo, Engenho Velho, Carlos Gomes e Tupanci do Sul.

No censo anterior, de 2010, a cidade mineira ocupava a segunda posição, atrás de Borá, no interior paulista. Borá, agora, conta com 907 habitantes e é a segunda menor.

Variação das cidades menos populosas do País, segundo o IBGE

Serra da Saudade surgiu da divisão de uma fazenda que tinha aquele mesmo nome em fins do século 19.

Serra da Saudade, em Minas, é a cidade menos populosa do País, com pouco mais de 800 habitantes Foto: Prefeitura de Serra da Saudade

Ela se desenvolveu em termos de infraestrutura na primeira metade do século passado, graças, principalmente, à estrada de ferro - mas os trilhos foram retirados de lá nos anos 1960, por serem considerados “antieconômicos”. Atualmente, a principal atividade econômica do município é a agropecuária, em especial lavouras de arroz, feijão, mandioca, milho e banana.