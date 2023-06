O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, 28, dados da população brasileira obtidos por meio do censo realizado no ano passado. Os primeiros resultados mostram que o total de habitantes em território nacional superou os 203 milhões, mais de 20 vezes o registrado no primeiro censo, em 1872.

Crescimento anual da população do Brasil desde 1872

Apesar do aumento populacional, a taxa de crescimento vem caindo desde o início da década de 1960. Assim, a velocidade com que a população brasileira cresce vem diminuindo. A média anual desde o Censo Demográfico 2010 ficou em 0,52%, a menor da história. Há cerca de 70 anos, esse número era quase seis vezes maior.

São Paulo é a cidade mais populosa do País, com mais de 11 milhões de habitantes Foto: Tiago Queiroz/Estadão

As cinco regiões do Brasil apresentam grandes diferenças em sua população total. Enquanto o Sudeste é o mais populoso e detém 41,8% do total de brasileiros, na outra ponta o Centro-Oeste reúne apenas 8% da população. Em contrapartida, o número de habitantes do Centro-Oeste foi o que mais cresceu desde o Censo de 2010 - média de 1,2% ao ano, ante 0,24% do Nordeste e 0,45% do Sudeste.

Por região, segundo participação na população total do País

A população dos Estados do Norte e do Centro-Oeste têm crescido mais do que a de outras regiões nas últimas décadas. No Sul, depois de sucessivas quedas, houve tendência de aumento desde o Censo de 2010.

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro continuam sendo os Estados mais populosos e concentram 39,9% dos residentes no País. Roraima, por sua vez, permanece como o menos populoso, seguido do Amapá e do Acre.

Crescimento percentual da população nos Estados

Em contrapartida, Roraima apresentou a maior taxa de crescimento média anual desde o Censo de 2010 (2,92%). Outros cinco Estados tiveram crescimento acima de 1% ao ano: Santa Catarina (1,66%), Mato Grosso (1,57%), Goiás (1,35%), Acre (1,03%) e Amazonas (1,03%). Alagoas (0,02%), Rio de Janeiro (0,03%), Bahia (0,07%) e Rondônia (0,10%) apresentaram o menor crescimento.

Rio de Janeiro é a segunda cidade mais populosa do País, com mais de 6 milhões de habitantes Foto: Wilton Junior/Estadão

O País conta com 5.570 municípios e quase metade deles (2.495, equivalentes a 44,8% do total) tem até 10 mil habitantes. Isso representa apenas 6,3% da população do Brasil. Por outro lado, 115,64 milhões de brasileiros residiam em apenas 319 municípios.

Distribuição dos municípios

Quantidade de municípios brasileiros, segundo classes de tamanho populacional (dados de 2022), em milhares de habitantes:

Cerca de 1/5 da população brasileira (22,1%) vive nas 20 maiores cidades do País. Dessas, 17 são capitais, além de Guarulhos, Campinas e São Gonçalo (RJ). Com 11,45 milhões de pessoas, São Paulo é o município mais populoso, seguido por Rio de Janeiro (6,21 milhões) e Brasília (2,81 milhões).

Municípios mais populosos

Municípios mais populosos e suas taxas médias geométricas de crescimento anual da população residente (2010/2022)

Os municípios de Serra da Saudade (MG), Borá (SP) e Anhanguera (GO) são os menores e têm população inferior a mil pessoas em cada um deles. O Rio Grande do Sul tem seis das 20 menores cidades do País: André da Rocha, União da Serra, Coqueiro Baixo, Engenho Velho, Carlos Gomes e Tupanci do Sul.

Municípios menos populosos

Municípios menos populosos e suas taxas médias geométricas de crescimento anual da população residente (2010/2022)

No censo anterior, de 2010, a cidade mineira ocupava a segunda posição, atrás de Borá, no interior paulista. Borá, agora, conta com 907 habitantes e é a segunda menor.

Serra da Saudade surgiu da divisão de uma fazenda que tinha aquele mesmo nome em fins do século 19.

Serra da Saudade surgiu da divisão de uma fazenda que tinha aquele mesmo nome em fins do século 19. Foto: Prefeitura de Serra da Saudade

Ela se desenvolveu em termos de infraestrutura na primeira metade do século passado, graças, principalmente, à estrada de ferro - mas os trilhos foram retirados de lá nos anos 1960, por serem considerados “antieconômicos”. Atualmente, a principal atividade econômica do município é a agropecuária, em especial lavouras de arroz, feijão, mandioca, milho e banana.