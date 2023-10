Qual é o Estado com população mais jovem do Brasil? Consulte dados do Censo da sua região

Roraima é o Estado com maior proporção de jovens do País. De acordo com dados do Censo Demográfico divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a idade mediana (que separa a metade da população mais jovem da mais velha), é de apenas 26 anos em Roraima.

O índice de envelhecimento no Estado é de 17,4. É essa a quantidade de idosos com 65 anos ou mais para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos. Como comparação, na outra ponta da tabela, está o Rio Grande do Sul, com 80,4, uma proporção quase cinco vezes maior.

A população de Roraima experimentou um crescimento significativo nos últimos anos. O Estado, que tinha 451.227 habitantes em 2010, viu sua população aumentar para 636.303 pessoas no Censo de 2022, representando um crescimento de 41,2%.

Movimentação no centro de Boa Vista, capital de Roraima Foto: Cyneida Correia/Estadão

“Roraima, especificamente, tem uma população indígena grande, que tem fecundidade maior. O Estado conta também com imigração da Venezuela, sobretudo para Pacaraima e Boa Vista, o que também contribui para a queda da idade mediana. Os jovens adultos são os mais envolvidos na imigração. O que faz essa população ser mais jovem é a maior fecundidade e o efeito da imigração”, analisou a demógrafa Izabel Guimarães Marri, gerente de população do IBGE.

Yolanda Yakutin, de 22 anos, é um desses casos. Ela veio de Mérida na Venezuela para Boa Vista em busca de melhores condições de vida. Trabalha como caixa de um supermercado. “Por causa da necessidade, não tive direito a ficar na casa dos meus pais por mais tempo”, disse a jovem, que vive em uma ocupação de imigrantes com mais 40 famílias em um dos bairros centrais da capital.

Continua após a publicidade

A explosão populacional em Roraima aumentou os desafios já existentes para os jovens em termos de acesso a empregos e serviços básicos.

O economista e secretário adjunto de Planejamento do governo de Roraima, Fabio Martinez, observa que essas mudanças demográficas trazem um potencial significativo para impulsionar o crescimento econômico, pois a maioria desses jovens está em idade ativa. No entanto, também destaca desafios críticos que acompanham essa transição demográfica.

“A geração de emprego para essa população jovem emergente é a preocupação principal do governo, especialmente considerando que as taxas de desemprego tendem a ser mais altas entre os jovens”, disse.

Além disso, Martinez mencionou a existência de um segmento considerável de jovens “nem-nem” (que nem trabalham nem estudam) em Roraima, um fenômeno que pode estar ligado, em parte, à dificuldade que os jovens imigrantes enfrentam para encontrar emprego ou acessar educação.

Essa análise reflete as observações do diretor superintendente do Sebrae, Emerson Baú, que também enfatizou as mudanças na dinâmica da sociedade de Roraima. ”A presença significativa de jovens na população está moldando a cultura, os relacionamentos e, crucialmente, o ambiente de negócios no Estado, à medida que os jovens muitas vezes determinam as preferências de consumo e uso dentro das famílias”, diz.

Continua após a publicidade

Educação e Saúde

O sistema educacional de Roraima tem absorvido parcela significativa de jovens migrantes. De acordo com o Censo Escolar do ano passado, 8.136 estudantes venezuelanos foram matriculados na rede estadual, representando cerca de 10% do total de alunos. As escolas municipais de Boa Vista, por sua vez, atendem mais de 4.800 alunos venezuelanos.

A crise migratória venezuelana trouxe ainda demandas adicionais aos serviços públicos de saúde de Roraima, incluindo a assistência em hospitais de referência no Estado. Mais de 1.600 partos de bebês filhos de jovens venezuelanas são feitos mensalmente na única maternidade do Estado.